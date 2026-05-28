Saprissa acelera por su nuevo gerente deportivo; el presidente, Roberto Artavia, explicó por qué descartó a Joel Campbell; y llega un nuevo refuerzo.

Deportivo Saprissa sigue moviéndose para reforzar el primer equipo. En el arranque de este extenso mercado de fichajes, atravesado por el Mundial 2026, el comité deportivo que lidera Erick Lonnis se encuentra negociando para cerrar llegadas y otra posible salida del equipo.

Bertony Robinson se perfila como el nuevo gerente deportivo de Saprissa

Tras perder la final del Clausura 2026 ante Herediano, Saprissa entendió que la renovación debía empezar desde los puestos directivos. Por esta razón, Erick Lonnis agilizó la búsqueda para el cargo de gerente deportivo y colocó como gran prioridad a Bertony Robinson, actual gerente de la Liga Femenina en la Fedefútbol.

El perfil de Robinson seduce a la dirigencia morada debido a su experiencia previa en la administración de clubes, donde dejó una gran impresión al pasar por las filas de Sporting FC y Antigua GFC de Guatemala. Según informó ESPN, esperan oficializar su llegada en el mes de junio.

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Roberto Artavia aclaró por qué Saprissa descartó a Joel Campbell

El futuro de Joel Campbell sigue siendo una incógnita tras confirmarse su salida de Alajuelense. Ante su condición de jugador libre, los rumores sobre un posible regreso a Tibás se encendieron rápidamente. Pero Erick Lonnis se encargó de sepultar el tema y este jueves, Roberto Artavia dio más detalles al respecto.

El presidente de la institución morada explicó en Radio Columbia que, si bien el nombre de Campbell se llegó a mencionar de forma natural al inicio del mercado, las prioridades del cuerpo técnico y la directiva se enfocan en perfiles muy distintos. “Francamente, no calza ni con nuestra planilla actual, ni con nuestro camerino, ni con nuestro presupuesto”, aseguró.

Llega un refuerzo de última hora a Saprissa

El periodista José Alberto Montenegro dio a conocer esta mañana en el programa La Redacción, de FOX Sports, que Saprissa está a punto de cerrar el fichaje del preparador físico que reemplazará al argentino Marcelo Tulbovitz.

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Se trata de Erick Sánchez, quien fue parte del staff técnico de la Selección de Costa Rica en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. “Está a nada de llegar. Hay que recordar que Sánchez estuvo en el torneo tras anterior con Guadalupe, el anterior lo finalizó con Inter San Carlos”, detalló Montenegro.