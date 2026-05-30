El Monstruo tomó una decisión con el ídolo y capitán del club y también con el panameño, mientras que sumó un refuerzo de lujo.

El Deportivo Saprissa ya dejó atrás la final perdida ante Herediano por el Clausura 2026 y ya piensa en lo que será el Apertura. Y si bien todavía hay tiempo, Erick Lonnis ya comenzó a definir la planilla para lo que viene: desde la renovación de Mariano Torres hastala continuidad de Newton Williams.

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Saprissa y Mariano Torres toman una decisión sobre el futuro del ídolo morado

El Deportivo Saprissa y el mediocampista argentino Mariano Torres han llegado a un acuerdo oficial para renovar su contrato por seis meses más, extendiendo su vínculo hasta finales del 2026. A sus 38 años, el histórico capitán finalizaba su relación con la institución en junio, lo que había generado gran incertidumbre y especulación entre los aficionados morados sobre un posible retiro o su salida del club de Tibás.

La continuidad de Torres es considerada por la directiva y la afición como un verdadero refuerzo de cara al Torneo Apertura 2026, donde el equipo buscará el campeonato bajo la conducción técnica de Hernán Medford. Su permanencia no solo asegura su calidad futbolística en el mediocampo, sino que también mantiene a un líder absoluto en el vestuario que servirá como guía invaluable para los jugadores más jóvenes del plantel.

Mariano Torres definió su futuro.

Saprissa responde a la afición y anuncia cambios en las categorías menores

Tras varios meses de fuertes críticas por los malos resultados y la falta de proyección de nuevos talentos al primer equipo, el presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, confirmó un cambio importante en la estructura deportiva del club. El exjugador Roy Myers dejará de ser el director técnico de la categoría Sub-21 para alejarse del banquillo y asumir nuevas funciones enfocadas exclusivamente en el área de visorias de la institución.

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Esta medida, que venía siendo muy solicitada por el saprissismo, busca revitalizar las divisiones de desarrollo del equipo, las cuales históricamente han sido un pilar fundamental en los éxitos del club. Aunque aún no se ha revelado la identidad de su reemplazo, el presidente adelantó que el nuevo entrenador será anunciado en los próximos días y aseguró que su elección generará mucho agrado entre los seguidores morados.

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Roberto Artavia hizo importante anuncio.

Futuro definido para Newton Williams tras su grave lesión en Saprissa

El Deportivo Saprissa ha decidido mantener su voto de confianza en el delantero Newton Williams, despejando de forma definitiva todas las dudas sobre su continuidad luego de la grave rotura de ligamentos que sufrió apenas disputó dos partidos con el club. A pesar de los fuertes rumores que apuntaban a una interrupción anticipada de su préstamo para liberar un cupo en el plantel, la dirigencia morada optó por respaldar su recuperación.

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De acuerdo con la información revelada, el atacante continuará vinculado al “Monstruo” bajo la modalidad de préstamo por dos torneos más. Esta decisión envía un mensaje muy positivo tanto al jugador, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera profesional, como al resto del equipo, demostrando que Saprissa confía en el potencial que motivó su fichaje inicial y apoya a sus futbolistas en los momentos difíciles.

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Newton Williams ya sabe qué será de su futuro.

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Saprissa fortalece su cuerpo técnico con un fichaje mundialista

El Deportivo Saprissa sorprendió en el mercado de fichajes con una incorporación clave fuera del terreno de juego de cara al Apertura 2026: el regreso del experimentado preparador físico costarricense Erick Sánchez. Este reconocido profesional, que inició parte de su camino en las divisiones menores de la institución morada entre 2003 y 2009, vuelve al club para aportar todo su conocimiento tras consolidar una exitosa carrera a nivel nacional e internacional.

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Sánchez llega respaldado por un currículum sumamente destacado que incluye la participación en tres Copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) trabajando junto a la Selección Nacional de Costa Rica. En esta nueva etapa en Tibás, no solo estará a cargo de la preparación del primer equipo, sino que también asumirá la importante tarea de coordinar de manera integral el desarrollo físico de todas las categorías menores del Saprissa.

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