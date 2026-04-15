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Erick Lonnis lo hace oficial y no deja dudas sobre el futuro de Jefferson Brenes y Bancy Hernández por sus fotos con botellas de licor

Erick Lonnis se pronunció sobre las fotos de Jefferson Brenes y Bancy Hernández dejando clara la postura desde Saprissa.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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El futuro de Jefferson Brenes y Bancy Hernández en Saprissa
© SaprissaEl futuro de Jefferson Brenes y Bancy Hernández en Saprissa

En las últimas horas, Deportivo Saprissa quedó en el centro de la conversación por la circulación de varias fotografías en redes sociales. En las imágenes aparecen Jefferson Brenes y Bancy Hernández sentados en una mesa donde se observan botellas de licor, una situación que rápidamente generó comentarios y cuestionamientos entre los aficionados.

Según informó ElMundo.CR, la fotografía correspondería a una celebración privada por el cumpleaños de Brenes. De acuerdo con registros del Tribunal Supremo de Elecciones citados en esa versión, el futbolista cumplió 29 años el lunes 13 de abril.

La difusión de estas imágenes provocó una ola de especulaciones y críticas sobre la conducta de dos jugadores importantes del plantel morado. En medio de ese escenario, Erick Lonnis, como líder del comité deportivo de Saprissa, también fijó una postura sobre lo ocurrido.

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¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el caso de Brenes y Bancy Hernández?

Tras analizar las imágenes, Erick Lonnis, coordinador deportivo del club, reaccionó con sorpresa y cierto tono crítico, cuestionando inicialmente qué estaban haciendo los jugadores.

Posteriormente, restó valor a algunas interpretaciones surgidas en redes sociales, señalando de forma irónica que no todo lo que circula en esos espacios debe tomarse como una verdad absoluta.

Erick Lonis respeta a Saprissa, pero se opone a una tradición del club | La Teja

Erick Lonnis – líder del comité deportivo de Saprissa / Saprissa

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“¿Qué están haciendo los muchachos?”. Luego, añadió: “Según algunos perfiles en redes sociales, la tierra es plana”, compartió Erick Lonnis para ElMundo.CR.

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Todo este episodio, además, se produce en la antesala de un partido clave para Saprissa, que este miércoles disputará la final del Torneo de Copa frente a Sporting FC.

En ese contexto, la polémica llega en un momento poco conveniente para el club morado, ya que suma ruido externo y distracciones en la previa de un compromiso trascendental.

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Datos claves

  • Las fotos de Jefferson Brenes y Bancy Hernández con botellas de licor generaron polémica y cuestionamientos sobre la disciplina en Saprissa.
  • Según ElMundo.CR, las imágenes corresponden a una celebración privada por el cumpleaños de Brenes, quien cumplió 29 años el 13 de abril.
  • Erick Lonnis reaccionó con sorpresa, cuestionó la situación y restó peso a lo que circula en redes sociales, fijando la postura del club ante el caso.

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