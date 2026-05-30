“Motivación”: Eric Davis envía advertencia a Brasil previo al amistoso contra Panamá

La Selección de Panamá vive horas de máxima expectativa en territorio brasileño, donde ultima detalles para enfrentar a Brasil en un amistoso de alto nivel que servirá como una importante prueba de cara al Mundial 2026. En la previa del compromiso, uno de los referentes del combinado canalero, Eric Davis, compartió sus sensaciones y dejó claro que el grupo afronta el reto con ilusión y responsabilidad.

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El experimentado carrilero izquierdo, de 35 años, atendió a los medios de comunicación tras la última sesión de entrenamiento y destacó la motivación que representa medirse a una de las selecciones más exitosas de la historia. El futbolista del CD Plaza Amador aseguró que el equipo está comprometido en ofrecer una actuación a la altura de las circunstancias.

ERIC DAVIS CONFÍA EN HACER HISTORIA ANTE BRASIL

Davis no ocultó el entusiasmo que existe dentro del plantel por enfrentar a la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti. “Con la mayor motivación y orgullo de representar a Panamá, sabemos que vamos a representar ante la pentacampeona y es una motivación extra para nosotros y seguramente sabemos que debemos estar al mil porciento para poder enfrentar a una selección como Brasil”, expresó el defensor.

El seleccionado nacional también resaltó la importancia de este tipo de encuentros en la preparación rumbo a la máxima cita del fútbol mundial. “Estos partidos son importantes para nosotros, sabremos lo que vamos a afrontar en el Mundial, nosotros estamos preparados, nos estamos preparando y los que el profe pongan a jugar estarán al cien porciento”, afirmó con convicción.

Además, Davis recordó uno de los antecedentes más memorables de Panamá frente al gigante sudamericano, cuando logró rescatar un empate histórico en suelo brasileño bajo la dirección técnica de Julio Dely Valdés. Aquella experiencia sigue viva en la memoria del futbolista y alimenta la esperanza de repetir una actuación destacada.

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“Jugué un partido contra Brasil en Porto, quedamos uno iguales, creo que eso fue con el profe Julio Dely y esperemos que mañana podamos hacer otro partido histórico”, concluyó Davis. Con ese mensaje de optimismo, Panamá se prepara para un desafío de enorme exigencia, pero también para una oportunidad de medir su crecimiento ante uno de los grandes candidatos a brillar en la próxima Copa del Mundo.

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