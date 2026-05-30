Alejandro Bran no solo se quedó sin un lugar en Alajuelense tras el escándalo, sino que ahora sufre una devaluación que debilita su posición en el mercado de fichajes.

El escándalo de indisciplina que protagonizó Alejandro Bran le está costando muy caro. En primera instancia, perdió su lugar en la convocatoria de la Selección de Costa Rica, donde el técnico argentino Fernando Batista no dudó ni un segundo en desafectarlo junto a Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

Horas más tarde, la Liga Deportiva Alajuelense anunciaba la “separación” inmediata del mediocampista de 24 años de la institución, aplicando la misma medida que a Vargas.

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Pero las malas noticias continúan. Mientras Bran se mantiene al margen y espera recibir una oferta desde el exterior a la que la gerencia deportiva comandada por Carlos Vela pueda darle luz verde, su prestigio en el extranjero se desploma.

Estrepitosa caída en el mercado

La última actualización del portal especializado Transfermarkt, fechada el 28 de mayo, ubica a Alejandro Bran con una cotización de 300 mil euros. Esta cifra representa una dolorosa caída de ¡150 mil euros! en comparación con su última revisión, la cual había sido efectuada en diciembre del año pasado.

El valor de mercado de Alejandro Bran sufrió un desplome preocupante (Transfermarkt).

Sin lugar a dudas, los problemas extradeportivos le han pasado una altísima factura en esta evaluación. En cuestión de días, la carrera del ex Herediano se ha trastocado por completo a raíz del escándalo, lo que complica sus posibilidades de conseguir un nuevo equipo.

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¿Qué será de Alejandro Bran?

El escenario actual entre el futbolista y la directiva manuda se definirá bajo las siguientes condiciones:

Bran no aceptó la opción de salir a préstamo a un equipo del fútbol costarricense (LDA).

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Alajuelense se niega a finiquitar su contrato de forma definitiva , ya que el vínculo es hasta fines de 2027 y despedirlo obligaría a la institución a desembolsar una suma de dinero considerable.

, ya que el vínculo es hasta fines de 2027 y despedirlo obligaría a la institución a desembolsar una suma de dinero considerable. Por su parte, Bran y su representante cerraron las puertas a cualquier cesión en el fútbol nacional. Aunque equipos como Sporting FC mostraron un interés por llevárselo a préstamo, el jugador no aceptó la opción.

Aunque equipos como mostraron un interés por llevárselo a préstamo, el jugador no aceptó la opción. Se estableció que la única salida viable para resolver la crisis es un préstamo en el extranjero. Alajuelense se comprometió a no poner trabas a cualquier oferta internacional que presente el jugador, quien busca continuar su carrera fuera de Costa Rica para dejar atrás las polémicas.

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En síntesis

Alejandro Bran perdió 150 mil euros de su valor de mercado en la última actualización de Transfermarkt, cayendo a una cotización de 300 mil euros.

Esta estrepitosa caída estadística coincide con su reciente separación de la Selección de Costa Rica y de Liga Deportiva Alajuelense por actos de indisciplina.

El club erizo y el futbolista acordaron que buscarán un préstamo fuera del país, comprometiéndose la directiva a aceptar la oferta para que Bran pueda “limpiar” su imagen en el extranjero.