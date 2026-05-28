En Alajuelense no paran de moverse y el mercado lleva pocos días. Confirmaron dos refuerzos, le abrieron la puerta a otro y Bran tendría nuevo destino.

El presente de Liga Deportiva Alajuelense atraviesa uno de sus momentos más movidos del año. Entre decisiones disciplinarias, cambios inesperados y refuerzos confirmados, el club rojinegro vive días donde prácticamente no hay descanso en el CAR.

Alejandro Bran ya tendría destino fuera de Costa Rica

El caso de Alejandro Bran sigue siendo el tema más delicado dentro de la institución. Aunque el club anunció públicamente su separación tras el escándalo ocurrido en San Pedro de Montes de Oca, la realidad contractual es mucho más compleja y todavía sigue vinculado a la Liga.

Por eso, la dirigencia ya trabaja en una salida que permita bajar la tensión y, al mismo tiempo, intentar recuperar parte del valor deportivo y económico del jugador. Según reveló Anthony Porras, la idea es cederlo al extranjero durante este mercado de fichajes.

Farbod Samadian y John Paul Ruiz vuelven como refuerzos

Mientras algunos nombres se alejan, otros regresan para fortalecer el plantel. Alajuelense confirmó oficialmente el retorno de Farbod Samadian y John Paul Ruiz, ambos de 21 años, tras sus respectivos préstamos.

Los dos vuelven en un momento especial. Después de un torneo donde tuvieron crecimiento importante y lograron meterse incluso en la órbita de la Selección de Costa Rica, la Liga considera que están listos para competir dentro del nuevo proyecto rojinegro.

Daniel Chacón cambia su panorama

Uno de los giros más inesperados dentro del club tiene como protagonista a Daniel Chacón. El mediocampista había regresado tras su préstamo en Municipal Liberia y todo apuntaba a que volvería a salir cedido, esta vez rumbo a AD San Carlos.

Publicidad

Publicidad

La intención inicial era darle continuidad después de una temporada complicada por las lesiones. Sin embargo, las ausencias provocadas por los casos de Bran y Kenneth Vargas modificaron completamente los planes.

ver también “Cuál es la necesidad”: Pablo Gabas explota contra Alejandro Bran y Kenneth Vargas tras ser separados en Alajuelense

Ahora, el cuerpo técnico analiza seriamente mantenerlo dentro del plantel para cubrir espacios que quedaron vacíos tras los recientes problemas extrafutbolísticos.

Publicidad

En Alajuelense saben que el mercado todavía puede traer más movimientos, pero las últimas horas dejaron algo claro: el club está obligado a reaccionar rápido en medio de un contexto cada vez más sensible.