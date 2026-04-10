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Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica en la Jornada 15

Este viernes empieza la 15ª fecha y hay mucho en juego en la parte alta de la tabla.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Hay mucho en juego en esta fecha 15 del Clausura 2026.
© InstagramHay mucho en juego en esta fecha 15 del Clausura 2026.

El Torneo Clausura 2026 de Costa Rica entra en una fase decisiva con el inicio de la jornada 15, que arranca este viernes con un duelo de alto impacto entre Cartaginés y Herediano, dos equipos que pelean directamente en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, uno de los focos principales estará puesto en la Liga Deportiva Alajuelense, que por ahora se encuentra fuera de la zona de clasificación a semifinales y afronta un partido clave este sábado ante Sporting.

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En tanto, el plato fuerte del domingo será el choque entre Saprissa y Liberia, un duelo que puede tener consecuencias directas en la lucha por el liderato.

Así está la tabla de posiciones de Costa Rica

De momento, Herediano, Saprissa, Cartaginés y Liberia ocupan los puestos de clasificación a semifinales, mientras que Alajuelense aparece quinto y obligado a reaccionar en este tramo final del campeonato.

Así se juega la fecha 15 del Clausura 2026

Viernes

  • Cartaginés vs. Herediano – 8:00 p.m. – FUTV
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Sábado

  • Pérez Zeledón vs. Puntarenas – 6:00 p.m. – FUTV
  • Sporting vs. Alajuelense – 8:00 p.m. – Tigo Sports

Domingo

  • Saprissa vs. Liberia – 3:00 p.m. – FUTV
  • San Carlos vs. Guadalupe – 6:00 p.m. – Tigo Sports
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