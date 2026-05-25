El 20 de mayo marcó una bisagra definitiva en la vida de Deyver Vega. Aquel día, el Deportivo Saprissa comunicó a través de sus canales oficiales que el extremo de 33 años no seguirá formando parte del club tras la finalización del Torneo Clausura 2026.
De esta forma, por decisión de Hernán Medford y la directiva, Deyver se unió a Ricardo Blanco y Marvin Loría como las primeras salidas confirmadas en el mercado de fichajes morado.
Pero en esa misma jornada sucedió otro hecho trascendental para el futbolista: la aparición en redes sociales de la página de Instagram para el “Deyver Vega Pádel Club”, su flamante emprendimiento familiar.
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La apuesta por el pádel en La Guácima
Deyver Vega es propietario de un complejo deportivo ubicado en La Guácima de Alajuela. El espacio fue inaugurado en abril de 2024 como una alternativa para los amantes del deporte, destacándose principalmente por sus canchas sintéticas de fútbol 5, las cuales se alquilan a diario para partidos y entrenamientos.
Durante la celebración de su primer aniversario, la administración anunció la construcción de canchas de pádel para aprovechar el fuerte crecimiento que ha tenido este deporte de raqueta en Costa Rica.
El Deyver Vega Pádel Club ya es una realidad (Instagram).
Hoy, esa promesa es una realidad: las instalaciones fueron inauguradas y ya tienen turnos disponibles para toda la semana (los interesados pueden contactar por WhatsApp al 7180-8082).
La gestión operativa del proyecto está a cargo de la esposa del futbolista, Keyla Salazar. Ella es el motor diario del complejo, encargándose de coordinar las reservaciones y supervisar la atención al cliente.
Keyla Salazar se encarga del día a día en el Complejo Deportivo Deyver Vega (Instagram).
A la espera de un nuevo equipo
Mientras el Deyver Vega Pádel Club recibe a sus primeros clientes y arranca a facturar, el extremo deberá definir dónde continúa su carrera deportiva. Con 33 años y el pase en su poder, sabe muy bien lo que es ser campeón vistiendo las camiseta de Saprissa.
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Con esa experiencia a cuestas, es prácticamente un hecho que a Deyver se le presentarán varias opciones para firmar con otro club de la Primera División de Costa Rica antes de que se cierre el actual mercado de fichajes.
En síntesis
- Deyver Vega fue parte de la primera “limpia” de Hernán Medford en Saprissa y dejó el club junto a Ricardo Blanco y Marvin Loría.
- El mismo día de su salida, lanzó el “Deyver Vega Pádel Club” en su complejo deportivo de La Guácima, el cual es administrado por su esposa, Keyla Salazar.
- Las instalaciones de pádel ya están inauguradas y tomando reservaciones (WhatsApp: 7180-8082) para aprovechar el auge del deporte en el país.