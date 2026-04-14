Firme postura de Saprissa: esto pasará con Jefferson Brenes y Bancy Hernández tras filtrarse fotos suyas con botellas de licor

En las últimas horas, se generó ruido en el entorno de Deportivo Saprissa por la viralización de una serie de fotografías en las que los futbolistas Jefferson Brenes y Bancy Hernández aparecen sentados en una mesa, donde pueden observarse botellas de licor.

La escena desató una ola de especulaciones y críticas en redes sociales sobre la disciplina de dos piezas importantes del plantel morado en medio de días convulsos para el fútbol tico a partir del caso de indisciplina protagonizado por Alejandro Bran y Kenneth Vargas, figuras de Liga Deportiva Alajuelense.

Ante el revuelo mediático, el periodista Josué Quesada reveló nuevos detalles tras consultar directamente con fuentes de la institución saprissista para conocer cuál es la situación de los jugadores involucrados.

Saprissa respalda a Jefferson Brennes y Bancy Hernández

Según afirmó Quesada en la última emisión del programa Teléfono Rojo, el club estaba al tanto de la situación y no hubo lugar para la sorpresa. Las fotos corresponden a la tarde de este lunes 13 de abril, durante la celebración del cumpleaños número 29 de Jefferson Brenes en su residencia particular.

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“Hablé con gente de Saprissa y les dije que iba a tocar el tema de igual manera, aquí no se le debe nada a nadie ni hay amistades ni preferencias con nadie. Vi las fotos y hablé con gente de Saprissa un poquito para saber si ellos tenían alguna opinión, alguna postura, y si ellos tenían información que yo no tuviera. Y sí la tenían, por supuesto“, comenzó diciendo el comunicador.

Y añadió, para zanjar el debate: “Hay licor en la mesa. ¿Qué me dicen? Se sabía que Jefferson estaba de cumpleaños, que iba a hacer un almuerzo y que iba a haber algunos jugadores de Saprissa invitados. Se hizo en una tarde y de ahí no pasó: todo el mundo al día siguiente a entrenar, a la hora, presentados, en buenas condiciones“.

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“A mí no me negaron que sí se tomaron un par de tragos”, cerró Quesada. A pesar de que en las imágenes se distingue una botella de Flor de Caña y un trago de limoncello, la directiva morada ha tomado una posición clara: al tratarse de un evento privado y habiendo cumplido con sus obligaciones profesionales al día siguiente, no se considera una falta al reglamento interno.

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De esta manera, se descarta cualquier tipo de multa o separación del plantel para Brenes y Bancy Hernández. Ambos siguen enfocados en los objetivos del equipo, que este miércoles disputará la final del Torneo de Copa contra Sporting FC y el domingo se medirá ante Alajuelense en una picante edición del Clásico Nacional.

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Datos claves

Saprissa descartó sanciones para Jefferson Brenes y Bancy Hernández tras filtrarse fotos de los jugadores en una mesa con botellas de licor.

tras filtrarse fotos de los jugadores en una mesa con botellas de licor. El club aclaró que las imágenes corresponden al cumpleaños 29 de Brenes , celebrado el lunes en su casa durante su tiempo libre.

, celebrado el lunes en su casa durante su tiempo libre. Según el periodista Josué Quesada, desde la “S” confirmaron que los dos futbolistas se presentaron a entrenar el martes en óptimas condiciones.

Sin castigos internos, ambos están disponibles para la final del Torneo de Copa y el Clásico Nacional del domingo frente a Alajuelense.