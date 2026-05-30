¿Jorge Aparicio regresará a Comunicaciones? Esto es lo que se sabe

El volante de los chivos se ve envuelto en rumores con los cremas.

La posibilidad de que Jorge Aparicio regrese a Comunicaciones ha comenzado a generar conversación en el fútbol guatemalteco, pero en Xelajú MC mantienen la calma. Apenas unos días después de perder la final del Torneo Clausura 2026, el conjunto quetzalteco ya enfrenta rumores sobre el futuro de una de sus principales figuras en el mediocampo.

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El interés crema surgió a partir de las gestiones impulsadas por el técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien busca reforzar su plantilla para el Apertura 2026. Sin embargo, desde la dirigencia altense consideran que una eventual salida del volante no será sencilla debido a las condiciones contractuales que aún lo vinculan con la institución.

XELAJÚ CONFÍA EN LA CONTINUIDAD DE JORGE APARICIO

Según informó el portal Guatefutbol.com, personas cercanas a la directiva súper chiva, Aparicio tiene contrato vigente por una temporada más, situación que obliga a cualquier equipo interesado a negociar una cláusula de rescisión que actualmente estaría fuera del alcance económico de los albos. Esta realidad fortalece la postura de Xelajú, que pretende mantener la base de su plantel para los desafíos venideros.

Más allá de los aspectos contractuales, en Quetzaltenango existe tranquilidad por el compromiso que ha mostrado el futbolista con el proyecto deportivo. El mediocampista se ha consolidado como una pieza importante dentro del esquema del equipo y también valora la oportunidad de competir tanto en torneos nacionales como internacionales.

Esa identificación con el club quedó reflejada recientemente cuando celebró su segundo aniversario como jugador de los súper chivos. En aquella ocasión, el seleccionado nacional compartió un mensaje que fue interpretado como una muestra de respaldo a su continuidad. “Hace 2 años, entre dudas y críticas de muchos, firmó con Xelajú MC. Hoy más feliz y convencido que nunca de esa decisión“, escribió el futbolista.

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Mientras tanto, la dirigencia altense continúa trabajando en la planificación de la próxima temporada. Aunque todavía no se han oficializado incorporaciones, el club ya tiene encaminadas las llegadas del delantero Diego Casas y del defensor mexicano Ernesto Monreal, quien precisamente arribaría procedente de Comunicaciones. Por ahora, todo apunta a que Jorge Aparicio seguirá siendo una de las piezas fundamentales del proyecto quetzalteco para el próximo año.

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