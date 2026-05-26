Saprissa aceleró en medio del mercado de fichajes, oficializó una llegada y también la renovación de Ariel Rodríguez.

El Deportivo Saprissa todavía sigue golpeado luego de haber perdido las finales ante el Club Sport Herediano, sin embargo el monstruo se está moviendo en el mercado de fichajes.

De hecho, Erick Lonnis ya cerró a Andrey Soto, logró renovar a Ariel Rodríguez, le dio salida a varios otros jugadores pero sigue actuando en busca de más refuerzos y de renovar a Mariano Torres.

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Ariel Rodríguez firmó renovación y Saprissa revela detalles del nuevo contrato

Después de varios días de incertidumbre y tensiones durante las negociaciones con la directiva, finalmente el Deportivo Saprissa oficializó la renovación del contrato de su delantero Ariel Rodríguez. Con este acuerdo, el atacante apodado el “Samurái” pone fin a todos los rumores sobre su posible salida y garantiza su continuidad en el equipo comandado por el director técnico Hernán Medford para la siguiente campaña.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la institución morada despejó las principales dudas que habían generado debate, revelando los detalles específicos del nuevo vínculo laboral. El club tibaseño confirmó que Ariel Rodríguez estampó su firma para permanecer ligado al equipo por un periodo de dos torneos cortos, es decir, por un año más, reafirmando así su permanencia como goleador en la escuadra saprissista.

Ariel Rodríguez se queda en Tibás: Lonnis ya lo cerró.

Saprissa anuncia un nuevo fichaje

Mientras Alajuelense se encuentra sumergida en un escándalo tras un confuso y violento episodio en el que un vehículo, supuestamente perteneciente al jugador Alejandro Bran, recibió nueve impactos de bala en San Pedro, el Deportivo Saprissa aprovechó la tranquilidad de su entorno para oficializar la llegada de su primer refuerzo para el Torneo de Apertura 2026.

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Se trata de Andrey Soto, un extremo de 23 años proveniente del Municipal Pérez Zeledón, quien firmó un contrato por dos años con la institución dirigida por Hernán Medford y llega para cubrir los huecos dejados por las recientes salidas de jugadores como Ricardo Blanco, Marvin Loría y Deyver Vega.

Andrey Soto es la nueva joya de Saprissa. (Saprissa)

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Rolando Fonseca compara a Marvin Loría con Mariano Torres y sorprende a Saprissa

Tras quedar fuera de Saprissa debido a un bajo rendimiento y diversas polémicas extracancha durante el último torneo, el futuro de Marvin Loría parecía bastante incierto. Sin embargo, el histórico goleador costarricense Rolando Fonseca sorprendió al defender al volante de 29 años, asegurando que el equipo que decida ficharlo se llevará un verdadero “diamante en bruto” porque el jugador ya logró recuperar su ritmo y superar la adaptación tras su regreso de la MLS.

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Fonseca fue más allá en su análisis y se atrevió a comparar la situación actual de Loría con los inicios del gran ídolo morado Mariano Torres, recordando que al mediocampista argentino también le costó un año completo poder acoplarse al balompié tico antes de convertirse en referente. El exjugador insistió en que salir de Saprissa tocará el orgullo de Marvin Loría y servirá como el impulso necesario para que, en este semestre, logre reventarla en el club que confíe en él.

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Rolando Fonseca le tiene fe a Marvin Loría.

Se va de Saprissa: club tico ficha a una de las figuras más cuestionadas por la afición morada

Saprissa ha comenzado la reestructuración de su plantilla de cara al próximo semestre, y uno de los jugadores señalados para salir es Rachid Chirino, quien fue fuertemente criticado por la afición debido a su irregular nivel en el Clausura 2026. A pesar de haber disputado nueve partidos, en los cuales solo aportó un gol y una asistencia, la directiva tibaseña busca cederlo a préstamo, ya que aún cuenta con un contrato vigente hasta junio de 2027 y la idea es que recupere la confianza.

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En medio de esta necesidad de buscar un nuevo destino para el atacante, apareció una atractiva oferta por parte del Inter San Carlos, equipo recién ascendido a la primera división costarricense. Tanto Saprissa como el propio jugador ven con muy buenos ojos esta oportunidad, ya que Chirino tendría el espacio necesario para sumar minutos, consolidarse en la máxima categoría y poder relanzar su carrera profesional lejos de la enorme presión de la afición morada.

En síntesis

Ariel Rodríguez renovó su contrato con el Deportivo Saprissa por un año más .

renovó su contrato con el Deportivo Saprissa por . Andrey Soto firmó con Saprissa por dos años para el Apertura 2026 .

firmó con Saprissa por para el . Rachid Chirino jugará a préstamo en Inter San Carlos hasta junio de 2027.