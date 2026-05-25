El Monstruo trabaja en el mercado de fichajes: debe oficializar dos salidas más mientras Deyver Vega ya pasó página.

Deportivo Saprissa aún sigue digiriendo la final perdida ante Herediano por el Torneo Clausura 2026. Mientras Hernán Medford continúa definiendo el plantel que afrontará la próxima temporada, un histórico como Jeaustin Campos volvió a aparecer en Costa Rica y habló de Alajuelense. Además, Deyver Vega tiene un nuevo negocio en Costa Rica tras haber sido echado por el DT.

ver también Revés internacional: Saprissa recibe una noticia que lo perjudica en la Copa Centroamericana 2026

Hernán Medford ya tiene dos bajas más en la mira para Saprissa

La reestructuración de Saprissa no terminó con los futbolistas que ya abandonaron la institución. Según se conoció en las últimas horas, el equipo de Hernán Medford aún debe hacer oficial dos salidas más.

Se trata de Kenneth González y Rachid Chirino. El primero saldrá cedido para concretar el fichaje de Andrey Soto, extremo del Municipal Pérez Zeledón, mientras que el segundo responde a un tema de rendimiento: tras ser uno de los jugadores más criticados por la afición morada en el Clausura, el atacante de 25 años también dejará Tibás en calidad de cedido.

Hernán Medford sigue haciendo cambios en la planilla. (Saprissa)

Jeaustin Campos regresó a Costa Rica y habló de Alajuelense

Después de finalizar su participación con Real España, Jeaustin Campos aprovechó sus vacaciones para regresar a Costa Rica. El exentrenador de Saprissa fue visto en la final de la Liga de Ascenso entre Jicaral e Inter San Carlos, donde confesó públicamente que apoyaba al conjunto jicaraleño. “Mi corazoncito está con Jicaral”, expresó durante una entrevista.

Sin embargo, las declaraciones que más ruido generaron estuvieron relacionadas con Liga Deportiva Alajuelense. Consultado sobre la posibilidad de dirigir al conjunto rojinegro en el futuro, Campos evitó cerrar la puerta. El técnico destacó el trabajo del actual cuerpo técnico y aseguró que hoy está enfocado en su presente, aunque reconoció que siempre analizaría proyectos atractivos si se presentaran.

Publicidad

Publicidad

El entrenador está de vacaciones n Costa Rica. (Real España)

“Yo no veo camisetas, no veo escudos. Si se da la posibilidad de cualquier equipo con un buen proyecto que respalde, en buena hora sea cual sea de los equipos que tenga aspiraciones serias de ir por el campeonato“, declaró Campos tras una pregunta del Grupo Extra.

Publicidad

El nuevo negocio de Deyver Vega tras su salida de Saprissa

Tras confirmarse su salida de Deportivo Saprissa, Deyver Vega comenzó una nueva etapa fuera de las canchas. El extremo costarricense sorprendió a sus seguidores al presentar un emprendimiento propio, apostando por el mundo de los negocios mientras define su futuro futbolístico: el “Deyver Vega Pádel Club”, su flamante emprendimiento familiar.

Publicidad

El jugador ya es propietario de un complejo deportivo ubicado en La Guácima de Alajuela. El espacio fue inaugurado en abril de 2024 como una alternativa para los amantes del deporte, destacándose principalmente por sus canchas sintéticas de fútbol 5, las cuales se alquilan a diario para partidos y entrenamientos.

Publicidad

Deyver Vega expande su emprendimiento fuera del fútbol.

En síntesis

Hernán Medford cederá a Kenneth González y Rachid Chirino en la reestructuración de Saprissa.

cederá a Kenneth González y Rachid Chirino en la reestructuración de Saprissa. Jeaustin Campos regresó al país y admitió que analizaría dirigir a Liga Deportiva Alajuelense.

regresó al país y admitió que analizaría dirigir a Liga Deportiva Alajuelense. Deyver Vega abrió un nuevo negocio llamado Deyver Vega Pádel Club tras dejar Saprissa.

Publicidad