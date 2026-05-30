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Revés en el mercado: Kenneth Vargas se devalúa mientras Alajuelense intenta arreglar su salida a Europa

La reciente actualización de la plataforma especializada Transfermarkt registró una preocupante caída en el valor de mercado de Kenneth Vargas.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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La Liga no consigue sacarse de encima a Kenneth Vargas.
© Rafael Pacheco Granados.La Liga no consigue sacarse de encima a Kenneth Vargas.

La última actualización de los valores de mercado del fútbol costarricense en el portal especializado Transfermarkt trajo consigo noticias contrastantes para Liga Deportiva Alajuelense.

Mientras el zaguero Santiago Van der Putten fue premiado como el jugador más valioso de la Liga Promérica al alcanzar el millón de euros, la otra cara de la moneda la vive Kenneth Vargas, quien sufrió una reducción en el valor de su pase en medio de su turbulenta situación deportiva.

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Lejos de su récord en el fútbol escocés

La cotización del extremo de 24 años pasó de 750.000 a 700.000 euros. Aunque sigue siendo una cifra importante para el fútbol nacional, la tendencia a la baja es preocupante si se revisa su historial en Europa.

Kenneth Vargas llegó a valer 900 mil euros: con 25 años, ahora cuesta 700 mil (Transfermarkt).

Kenneth Vargas llegó a valer 900 mil euros: con 25 años, ahora cuesta 700 mil (Transfermarkt).

Vargas ya está muy lejos de los 900 mil euros que llegó a costar en diciembre de 2024, cuando militaba con regularidad en el Hearts of Midlothian de Escocia, club que actualmente sigue siendo el dueño de su pase.

El problema de Alajuelense con Kenneth Vargas

Tras el reciente escándalo de indisciplina en la Selección de Costa Rica, Alajuelense tomó la decisión de separar al ex Herediano de forma inmediata de la institución. Sin embargo, cerrar de manera definitiva su ciclo en el club se está convirtiendo una gestión sumamente compleja.

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Vargas se encuentra a préstamo en la Liga hasta finales de 2026. Antes de la controversia, la dirigencia manuda tenía prácticamente encaminada su salida al Kalamata de Grecia, un equipo que estaba dispuesto a asumir los costos de la operación y negociar directamente con el Hearts.

Kenneth Vargas tenía una oferta concreta para continuar su carrera en Europa, pero… (Rafael Pachecho Granados).

Kenneth Vargas estaba a un paso de ser traspasado al fútbol griego, pero la operación se complicó (Rafael Pachecho Granados).

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Hoy, ese movimiento se encuentra estancado: los griegos pusieron la oferta en stand-by y el club escocés inició su propia investigación de los hechos antes de aprobar cualquier nueva transferencia.

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Mientras tanto, la directiva del León busca a toda costa finiquitar el préstamo, pero intenta hacerlo sin tener que asumir el alto costo económico que implica pagarle al jugador los seis meses restantes de su salario. Una tarea que luce cada vez más difícil…

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En síntesis

  • El valor de Kenneth Vargas disminuyó en 50.000 euros según la última actualización de Transfermarkt, ubicándose actualmente en 700.000 euros.
  • La cifra actual representa una caída de 200.000 euros respecto a su valor histórico más alto (900.000 euros), el cual alcanzó en diciembre de 2024.
  • Alajuelense necesita terminar el préstamo del jugador tras separarlo por indisciplina, pero la opción de traspasarlo al Kalamata de Grecia quedó congelada tras el escándalo.

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