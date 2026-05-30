A pesar de estar alejado de las canchas por una grave lesión de rodilla que lo marginará hasta 2027, Santiago Van der Putten alcanzó la cotización de un millón de euros en Transfermarkt.

Santiago Van der Putten no juega un partido oficial con el uniforme de Liga Deportiva Alajuelense desde el pasado 22 de marzo, hace ya 70 días. ¿El motivo? Una lamentable rotura del ligamento cruzado de su rodilla, sufrida mientras enfrentaba al Club Sport Herediano.

Esta grave lesión lo obligó a pasar por el quirófano y a encarar un largo y tedioso proceso de rehabilitación que lo marginará de las canchas hasta el 2027. Sin embargo, en medio de este difícil proceso, el jugador manudo acaba de recibir una noticia que ratifica su enorme proyección.

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Un premio al rendimiento previo

El nivel que mostró Van der Putten en los primeros tres meses del año fue suficiente para que el portal especializado Transfermarkt, en su última actualización de valores de mercado en el fútbol de Costa Rica, lo premiara de forma categórica.

A partir de la actualización del 28 de mayo, el zaguero de Alajuelense, que tiene 21 años y mide 1,86 metros, pasó de estar cotizado en 900 mil euros a romper la ansiada barrera del millón de euros.

Santiago Van der Putten vale 1 millón de euros, según Transfermarkt (Jorge Navarro).

El Top 5 más valioso de Costa Rica

Este es un hito que actualmente solo otro futbolista en la Liga Promérica puede presumir: Tomás Rodríguez, el veloz delantero panameño que milita en el Deportivo Saprissa.

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Van der Putten y Rodríguez ahora comparten la cima absoluta de este podio. Detrás de ellos, la lista de los jugadores más caros del país es escoltada muy de cerca por otros dos manudos: Ronaldo Cisneros, valorado en 850 mil dólares, y Ángel Zaldívar, con una ficha de 800 mil dólares.

El Top 5 de los jugadores mejor cotizados de la Liga Promérica (Transfermarkt).

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Un poco más atrás aparece Randall Leal, extremo del Club Sport Herediano, quien completa el codiciado top 5 de la Liga Promérica con una cotización de 700 mil dólares.

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En síntesis

A pesar de estar en rehabilitación por una rotura de ligamento cruzado (baja hasta 2027), Santiago Van der Putten vio aumentado su valor de mercado gracias a su excelente arranque de año.

El central de 21 años alcanzó la cotización de 1 millón de euros en Transfermarkt (antes valía 900 mil euros).

en Transfermarkt (antes valía 900 mil euros). Van der Putten lidera el ranking de la Liga Promérica junto al delantero panameño del Deportivo Saprissa, Tomás Rodríguez, quien también está tasado en 1 millón de euros.