Alejandro Bran jugará en el exterior: Alajuelense ya acordó su salida pero el jugador puso una sola condición

Alejandro Bran acudió al CAR para definir su futuro. Aunque Alajuelense se negaba a finiquitar su contrato y el jugador rechazaba una salida a préstamo, ambas partes encontraron una salida salomónica.

Este viernes, Alejandro Bran se apersonó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares para arreglar, de una vez por todas, los detalles de su salida de Liga Deportiva Alajuelense.

Esta reunión llega días después del grave escándalo de indisciplina que sacudió a la Selección de Costa Rica, el cual derivó en su desafectación por parte del técnico Fernando Batista y la posterior decisión de la Liga de separarlo de manera inmediata de la institución junto a su compañero Kenneth Vargas.

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Bran quería un finiquito; la Liga se negó

Teniendo en cuenta que el contrato de Bran en la institución manuda se extiende hasta mediados de 2027, la primera intención de la Junta Directiva era enviarlo a préstamo a otro equipo hasta el final de su vínculo.

Sin embargo, el jugador y su entorno se mostraron completamente reacios a esta opción, exigiendo en su lugar un finiquito de contrato, escenario que obligaría a los manudos a desembolsar una altísima suma de dinero.

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El periodista Kevin Jiménez, a través de su programa Seguimos, reveló los pormenores de la reunión: “Ya está claro el panorama. Alajuelense y Bran se reunieron para tomar la decisión de la salida, los pasos, si finiquita o va a préstamo. Alajuelense le comunicó al jugador que no quiere que salga finiquitado y Bran le comunicó a Alajuelense que no quiere ir a préstamo”.

Bran pone rumbo al exterior

Ante este choque de posturas, el jugador de 24 años solo se mostró dispuesto a aceptar una salida a préstamo bajo una condición innegociable: que su nuevo destino sea fuera de Costa Rica.

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“La única opción de salida que acordaron entre las dos partes es buscar una opción en el exterior y Alajuelense no va a poner ninguna traba. Sea la oferta que sea, LDA va a darle luz verde. Bran quiere salir del país, desintoxicarse de lo que ha pasado“, sentenció el especialista en el mercado de fichajes.

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Alejandro Bran sigue perteneciendo a Alajuelense (LDA).

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De esta forma, la dirigencia eriza queda a la espera de que el volante presente una oferta internacional para darle el visto bueno y permitirle volver a convertirse en legionario, recordando sus pasos previos por la MLS y la segunda división de Inglaterra.

No obstante, este pacto sigue dejando a Alajuelense en una posición sumamente incómoda: en caso de no conseguir una opción atractiva en el exterior, ¿qué pasará con el jugador?

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El club ya comunicó públicamente que el futbolista quedó “separado”, por lo que dar marcha atrás e integrarlo al plantel quedaría muy mal ante la opinión pública. Al mismo tiempo, Bran ya advirtió que no aceptará un préstamo en ningún equipo del fútbol nacional.

En síntesis

Alejandro Bran se reunió este viernes con la dirigencia de Alajuelense para definir su salida definitiva tras el reciente escándalo de indisciplina.

La Liga se negó rotundamente a pagar el finiquito de su contrato (vigente hasta 2027), mientras que el jugador rechazó irse a préstamo a otro club del campeonato tico.

Ambas partes pactaron que la única salida viable es buscar una cesión en el extranjero. Alajuelense se comprometió a dar luz verde a cualquier oferta internacional sin poner trabas, ya que el jugador busca “desintoxicarse” del país.