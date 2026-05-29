No llega a Alajuelense: la Liga lo sondeó, pero terminó firmando con otro club de Costa Rica

Alajuelense lo tenía en carpeta, pero él tomó otro camino. Ahora comenzará una nueva etapa en un equipo de Costa Rica..

La llegada de Ismael Rescalvo a Liga Deportiva Alajuelense abrió una serie de especulaciones sobre quiénes lo acompañarían en su cuerpo técnico. Entre los nombres que comenzaron a sonar con fuerza apareció uno muy querido por la afición rojinegra: Junior Díaz.

El exdefensor, que dejó una huella importante durante su etapa como jugador manudo, era una de las opciones que manejaba la dirigencia para integrarse al nuevo proyecto deportivo. Su conocimiento de la institución y su identificación con los colores rojinegros lo convertían en un candidato atractivo para acompañar al entrenador español.

Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que imaginaban muchos aficionados de la Liga. Cuando parecía que las conversaciones podían avanzar, Junior Díaz terminó tomando una decisión que lo alejará por completo del Centro de Alto Rendimiento manudo.

¿A dónde se fue Junior Díaz?

En las últimas horas fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Escorpiones, equipo que milita en la segunda división costarricense y que apostó por él para liderar un nuevo proyecto deportivo.

Junior Díaz dirigirá a Escorpiones de la Segunda División de Costa Rica.

La noticia sorprendió especialmente porque durante semanas su nombre estuvo vinculado a Alajuelense. Incluso algunos sectores de la afición veían con buenos ojos que pudiera formar parte del cuerpo técnico de Rescalvo como asistente.

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Finalmente, el exjugador optó por asumir un desafío diferente: dirigir su propio equipo y continuar construyendo experiencia como entrenador principal. Pero la historia tiene otro componente que llamó la atención de los aficionados rojinegros. En esta nueva aventura no estará solo.

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Junior Díaz estará acompañado por Patrick Pemberton, otro referente histórico de Alajuelense que también inicia una nueva etapa dentro del fútbol nacional.

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La presencia de Pemberton generó especial repercusión porque durante los últimos meses su nombre había aparecido lejos de las canchas. El exportero había comentado públicamente que se encontraba trabajando repartiendo maples de huevos mientras definía su futuro profesional.

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Ahora, la oportunidad en Escorpiones le permitirá volver a involucrarse de lleno en el fútbol, esta vez desde un rol diferente y formando parte del cuerpo técnico encabezado por Junior Díaz.

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La decisión de ambos representa un giro importante en sus carreras y también marca el inicio de un proyecto que buscará llevar a Escorpiones a pelear por objetivos importantes en la Liga de Ascenso.

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