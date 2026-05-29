Este sábado, en Budapest, franceses e ingleses definen el torneo de clubes más importante del mundo.

La capital húngara se viste de gala para albergar el partido más importante de la temporada europea. El Puskás Aréna de Budapest será el escenario donde el París Saint-Germain y el Arsenal se verán las caras en una final de la UEFA Champions League que promete ser histórica. Ambos equipos llegan a esta instancia decisiva con la ambición de grabar su nombre en lo más alto del fútbol mundial y levantar la tan ansiada Orejona.

El PSG, campeón defensor del torneo y que llega como el ligero favorito, está ante la oportunidad de convertirse en el primer equipo en repetir el título desde el triplete conseguido por el Real Madrid de Keylor Navas entre 2016 y 2018.

ver también Arsenal vs. PSG: Inteligencia Artificial da su veredicto y predice al campeón de la Champions League 2026

Por el lado del Arsenal, los dirigidos por Mikel Arteta buscan redimirse de la final perdida en 2006 y consagrarse por primera vez como los reyes de Europa, consolidando así el brillante nivel que han mostrado a lo largo de las últimas temporadas y gracias al que acaban de ganar la Premier League por primera vez en 22 años.

A qué hora juegan PSG vs. Arsenal y por qué cambió de horario

El encuentro estaba inicialmente programado para las 9:00 pm hora local, pero la UEFA confirmó una modificación. El pitazo inicial será a las:

6:00 pm de Europa

10:00 am de Centroamérica

11:00 am de Panamá

El cambio de horario se debió a cuestiones de seguridad para priorizar los accesos al estadio de los hinchas en transporte público –tanto a la ida como a la vuelta– pero también comerciales ya que se trata de un horario más “amable” para Asia y Oceanía, que en promedio tienen seis y ocho horas más que Europa.

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Ella ya está lista. La Orejona espera en Budapest. (@ChampionsLeague)

Cómo ver PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

La final de la Champions League podrá vivirse en vivo a través de la pantalla de ESPN y Disney+.

Cómo ver PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League en USA

En Estados Unidos, los aficionados podrán encontrar el encuentro en CBS y vía streaming por Paramount+. Para quienes busquen la transmisión con relatos en español, el partido estará disponible por las señales de Univision y TUDN, además de poder visualizarse online mediante la plataforma de streaming ViX.

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El camino del PSG hasta la final

El conjunto parisino llega a Budapest tras una campaña de menor a mayor.

Primera fase: tuvo un comienzo más complicado, finalizando en el undécimo lugar, lo que lo obligó a jugar los playoffs para acceder a la siguiente ronda.

tuvo un comienzo más complicado, finalizando en el undécimo lugar, lo que lo obligó a jugar los playoffs para acceder a la siguiente ronda. Playoffs: superó al Mónaco en una intensa serie que terminó 5-4 a su favor.

superó al Mónaco en una intensa serie que terminó 5-4 a su favor. Octavos de final: aplastó al Chelsea con un contundente 8-2 en el resultado global.

aplastó al Chelsea con un contundente 8-2 en el resultado global. Cuartos de final: venció al Liverpool imponiéndose por 2-0 tanto en el partido de ida como en el de vuelta.

venció al Liverpool imponiéndose por 2-0 tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Semifinales: derrotó al Bayern Munich (Alemania) en una serie inolvidable con un resultado global de 6-5.

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El camino del Arsenal hasta la final

Los Gunners, que vienen de consagrarse campeones de la Premier League por primera vez en 22 años, han firmado una de las mejores campañas europeas de su historia moderna.

Primera fase: tuvo un comienzo perfecto, logrando ocho triunfos en ocho partidos, lo que le permitió clasificar directamente a los octavos de final.

tuvo un comienzo perfecto, logrando ocho triunfos en ocho partidos, lo que le permitió clasificar directamente a los octavos de final. Octavos de final: derrotó al Bayer Leverkusen (Alemania) con un resultado global de 3-1.

derrotó al Bayer Leverkusen (Alemania) con un resultado global de 3-1. Cuartos de final: superó al Sporting Lisboa (Portugal) por un ajustado 1-0.

superó al Sporting Lisboa (Portugal) por un ajustado 1-0. Semifinales: se impuso ante el Atlético de Madrid (España) con un resultado global de 2-1.

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Posibles alineaciones de PSG vs. Arsenal

París Saint-Germain:

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

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Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard; Saka, Gyökeres, Trossard. DT: Mikel Arteta.

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Quién será el árbitro de la final de la Champions League

La UEFA ha designado a una terna arbitral de gran experiencia internacional para impartir justicia en este trascendental encuentro en Budapest:

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