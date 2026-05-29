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“Ya conversaron”: adelantan la decisión que Nashville tomaría con Warren Madrigal por su acto de indisciplina

El escándalo que involucró Warren Madrigal encendió las alarmas en la MLS y desde Nashville ya habrían tomado una postura.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Warren Madrigal fue apartado de la selección tica.
© MLS.Warren Madrigal fue apartado de la selección tica.

Las últimas semanas no fueron sencillas para Warren Madrigal. El joven delantero costarricense quedó involuntariamente envuelto en una polémica que generó enorme repercusión dentro del fútbol nacional y que incluso provocó consecuencias inmediatas en su carrera deportiva.

Todo comenzó a raíz del episodio que terminó con la camioneta de Alejandro Bran baleada, una situación que rápidamente se convirtió en tema de debate en Costa Rica. Aunque Madrigal no fue señalado como responsable directo de los hechos, su presencia en el lugar provocó cuestionamientos y terminó afectando su situación dentro de la Selección Nacional.

La Federación Costarricense de Fútbol decidió desafectarlo de la convocatoria mientras se aclaraban los detalles del caso, una medida que alimentó aún más las especulaciones sobre lo que podría ocurrir con su futuro profesional.

El temor de ser rescindido en la MLS

La preocupación creció especialmente porque el atacante pertenece al Nashville SC de la MLS, un club que suele manejar con mucha seriedad cualquier situación extradeportiva que involucre a sus futbolistas.

Durante varios días circularon versiones de todo tipo. Algunos rumores aseguraban que la institución estadounidense evaluaba aplicar sanciones internas. Otros incluso llegaron a hablar de una posible rescisión de contrato, escenario que generó inquietud entre quienes siguen de cerca la carrera del delantero.

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¿Qué hará el Nashville con Warren Madrigal?

Sin embargo, las últimas informaciones apuntan en una dirección completamente distinta. Según reveló el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, Nashville decidió involucrarse rápidamente para conocer de primera mano qué había sucedido y evitar sacar conclusiones apresuradas.

Tras esos contactos, todo indica que la situación no tendría consecuencias mayores para el atacante. Lejos de las versiones más alarmistas que circularon en los últimos días, Nashville mantendría intacta su confianza en el jugador.

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De acuerdo con la información brindada por el comunicador, representantes del club se contactaron directamente con la Federación Costarricense de Fútbol para recibir detalles sobre el caso y entender exactamente cuál había sido la participación del jugador en el episodio.

“Ya conversaron con Warren y no creo que esto pase a más”, explicó Jiménez al referirse a la postura que habría adoptado el equipo de la MLS.

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La información señala que Madrigal continuará formando parte del plantel y que una vez concluido este episodio regresará con normalidad a la dinámica deportiva del club.

Datos Claves

  • Warren Madrigal salió de la Selección Nacional tras el ataque a Alejandro Bran.
  • Nashville SC contactó a la Federación Costarricense de Fútbol para investigar el incidente.
  • Kevin Jiménez informó que el atacante continuará en el plantel del Nashville SC.
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