Mientras Alajuelense arde por Alejandro Bran, Saprissa anuncia un nuevo fichaje: “Le damos la bienvenida”

En paralelo a la polémica que envuelve a Alajuelense, el equipo que dirige Hernán Medford se dio el lujo de oficializar un refuerzo.

Las realidades de los dos clubes más grandes de Costa Rica no podrían ser más opuestas. En estos precisos momentos, Liga Deportiva Alajuelense se encuentra llevando adelante una investigación interna por un escándalo que está al rojo vivo, mientras que el Deportivo Saprissa avanza en el armado de su plantilla.

En Alajuela, toda la atención de la directiva rojinegra está volcada en resolver el grave episodio que envuelve a Alejandro Bran. Durante la madrugada del lunes, un vehículo que supuestamente pertenece al mediocampista recibió nueve impactos de bala mientras se encontraba estacionado afuera de un local en San Pedro.

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Aunque desde el entorno de Bran aseguran que el incidente se trató de un caso ajeno a su control, la Liga se vio obligada a iniciar pesquisas oficiales para determinar el grado de responsabilidad del jugador de la Selección de Costa Rica.

El Monstruo se refuerza

En paralelo a la polémica que envuelve a Alajuelense, el equipo que dirige Hernán Medford se dio el lujo de oficializar a su primer refuerzo en esta ventana de transferencias: Andrey Soto.

Tras confirmar las salidas de Ricardo Blanco, Marvin Loría y Deyver Vega, este martes el Monstruo compartió un comunicado oficial para recibir al extremo de 23 años, quien llega a Tibás proveniente del Municipal Pérez Zeledón.

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“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la contratación del futbolista Andrey Soto por un periodo de dos años. A sus 23 años, Soto llega a la institución para reforzar al primer equipo masculino de cara al Torneo de Apertura 2026, tras acumular experiencia en clubes como San Carlos, Club Sport Herediano y Municipal Pérez Zeledón”, anunciaron los morados.

El perfil de Andrey Soto

El flamante refuerzo tibaseño inició su carrera profesional a muy corta edad: con apenas 15 años vivió su primera experiencia en la Primera División con la AD San Carlos, el equipo de su Quesada natal, convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en debutar en la máxima categoría del fútbol costarricense.

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Andrey Soto debutó como profesional contan solo 15 años, en 2018 (Saprissa).

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Además, ha formado parte de distintos procesos de la Selección Nacional de Costa Rica en las categorías Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Sub-20. “Saprissa le da la más cordial bienvenida a Andrey Soto al club más ganador de Centroamérica y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera”, concluye el comunicado del Monstruo.

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En síntesis