Ricardo La Volpe marcó los únicos dos defectos que tiene Keylor Navas

Keylor Navas atraviesa días más que gratificantes, luego de su gran actuación en el empate 1-1 de PSG y Barcelona, que selló el pase de los parisinos a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Su desempeño le valió ser elegido la figura del partido, así como también estar nominado a "jugador de la semana" por la entidad que regula el fútbol de Europa. A su vez, se hizo amo y señor de múltiples tapas de diarios deportivos del viejo continente, quienes dedicaron sendas loas a sus paradones y el penal atajado a Lionel Messi.

Además de los portales, varias personalidades del periodismo y el fútbol han hablado de su performance, como David Faitelson; Santiago Cañizares; Fernando Palomo y Tomás Roncero. A estos se les suma Ricardo La Volpe, ex entrenador con basta trayectoria en el balompié español y antiguo técnico de la Selección de Costa Rica.

"Él es un gran arquero", manifestó en diálogo con Ídolos, un canal de Youtube. "En cualidad es muy completo, no le pongo el 10 porque para mi le faltan dos puntos", manifestó seguidamente. "Yo hablaba con él que le faltaba manejar un poco el área, salir más en los centros, abrir un poco el compás. Y la otra (falencia), te diría, (es) con los pies. Se utiliza mucho el tercer jugador dentro de los dos centrales, el arquero", profundizó al respecto.

En cuanto a si pudo generar en él una cierta presión haber llegado al Real Madrid como sucesor de Iker Casillas, señaló: "Y si. Hay veces que no es por las cualidades. No te olvides que hay veces que vos venís de Alemania, el otro puede venir de Holanda, Inglaterra. Él viene de Costa Rica, eso pesa algunas veces".

Sin embargo, dejó en claro que esto último no es su caso: "...pero no en él. Yo lo conozco y tiene mucho carácter, no creo que en él. Fijate que hoy está en el PSG y no. No creo que se haya achicado, pero si es un peso específico".