Juegan Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla: ¿A qué hora y dónde ver Pumas vs. Toluca por la Liga MX?

Pumas UNAM y Toluca se enfrentarán por la quinta jornada de la Liga MX, en uno de los partidos más interesantes de todo el campeonato. Mientras el club universitario quiere alejarse del fondo, los de rojo buscarán acrecentar su racha.

Los dirigidos por Antonio Mohamed necesitan los tres puntos para continuar su pelea con Tigres y Pachuca por el primer puesto. En tanto, los pupilos de Efraín Juárez harán lo que sea para salir del mal momento y buscar su mejor versión.

Este cruce se postula como uno de los más interesantes de México, con grandes presencias como las de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla. Por eso mismo, en Fútbol Centroamérica le dejamos todos los datos que usted debe conocer.

Publicidad

Publicidad

ver también Keylor Navas eligió al rival que más lo hizo sufrir y no se trata de Messi ni de Neymar: “Se movía demasiado rápido”

¿Cuándo juega Pumas UNAM vs. Necaxa por la Liga MX?

Pumas UNAM y Toluca se enfrentarán por la quinta fecha de la Liga MX. El cruce será hoy, sábado 16 de agosto del 2025, en el Estadio Nemesio Díez. Comenzará a las 21:10 horas de Centroamérica, las 22:10 horas de Panamá y las 23:10 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas UNAM vs. Necaxa por Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

El partido entre Pumas UNAM y Toluca correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX podrá verse por TUDN y Vix Premium.

Publicidad

ver también En México lo descartan: Keylor Navas sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo en Pumas

¿Cómo llega Pumas UNAM?

Pumas UNAM quedó eliminado de la Leagues Cup tras sufrir una derrota contra Inter Miami por un abultado 3-1. En cuanto a Liga MX, ocupan el lugar 13 en la tabla de posiciones con cuatro puntos, conseguidos con dos derrotas, una sola victoria y su último empate ante Necaxa por 1-1.

Publicidad

¿Cómo llega Toluca?

Toluca es el vigente campeón mexicano y quiere pelear este torneo con todo lo que tiene, en busca de repetir la hazaña. En las cuatro jornadas disputadas, logró un total de nueve puntos, con tres victorias y una única derrota.

Publicidad

Historial completo de Pumas UNAM vs. Toluca en México

Ambos equipos jugaron entre si un total de 56 partidos. Toluca ganó 19 de ellos, con 75 goles convertidos. Por su parte, Pumas UNAM consiguió 18 triunfos con 71 tantos a su favor. Además, la rivalidad contó con 19 ediciones empatadas.