“Me voy lleno de orgullo”: confirma su salida del Olimpia de Eduardo Espinel y este es su nuevo equipo a los 29 años

Olimpia ha sufrido varios golpes en el mercado recién iniciado el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana.

El Viejo León vio como en las últimas horas una de sus estrellas se despidió del club y ahora debe pensar en su reemplazo.

ver también “No pienso volver”: Olimpia confirmó su salida y Eduardo Espinel no puede creer la decisión que ha tomado

El jugador que dijo adiós a la Cueva fue Alberth Elis, quien dedicó un tierno escrito para todo el olimpismo.

Publicidad

Publicidad

Mensaje de despedida de Alberth Elis

Hoy me toca despedirme con el corazón lleno de gratitud, pero no puedo irme sin antes agradecer profundamente al Club Olimpia por todo lo que me brindó en este tiempo.

Llegué en un momento difícil, que puso a prueba mi mente y mi cuerpo, pero desde el primer día encontré en Olimpia una familia.

Publicidad

Gracias al presidente y a la junta directiva, al cuerpo técnico, a mis compañeros, al cuerpo médico y, sobre todo, a la gran afición, que nunca dejó de alentarme y confiar en mí, incluso cuando no podía estar dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

Vestir esta camiseta, recuperarme y volver a jugar fue posible gracias a ustedes. Me voy lleno de orgullo por haber sido parte de este club tan grande y con la promesa de llevar siempre a Olimpia en el corazón.

Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos por todo el amor y el apoyo que me dieron en mi momento más difícil. ¡Gracias, Olimpia!Gracias por tanto.

Publicidad

Publicidad

ver también Julián Martínez recién aterriza en el equipo de Vinicius y ya enfrenta enorme problema que tiene a Honduras al borde del colapso

¿En qué equipo jugará Alberth Elis?

Tal y como lo ha adelantado Fútbol Centroamérica, Elis va a jugar en el Marítimo de la segunda división de Portugal.

El jugador ya se encuentra en la ciudad de su equipo y este viernes se sometió a las pruebas médicas que pasó con éxito.

Publicidad

Alberth Elis (29 años) no podrá debutar este fin de semana y será hasta el próximo en la que puede tener minutos con su nuevo club.