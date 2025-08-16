Mientras Keylor Navas gana 2 millones de dólares por ser la figura de Pumas, esto le ofrecieron a Memo Ochoa para volver a la Liga MX a los 40 años

La llegada de Keylor Navas a los Pumas de la UNAM no fue una operación sencilla. El club universitario debió convencer al guardameta costarricense de terminar su contrato con Newell’s Old Boys de Rosario de manera anticipada, lo que implicó un fuerte desembolso económico.

Según trascendió, los auriazules pagaron 2 millones de dólares al equipo argentino para liberar a su portero estrella, misma cifra que le ofrecieron como salario anual en la Liga MX.

Con este contrato, el tricampeón de Champions League con el Real Madrid se ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados de todo el campeonato mexicano.

Keylor Navas tiene un salario de 2 millones de dólares en México (Getty).

Sin embargo, Keylor aún está lejos de lo que ganan otras figuras de renombre internacional, como es el caso de sus ex compañeros James Rodríguez y Sergio Ramos, quienes percibe alrededor de 5 millones de dólares anuales.

¿Qué le ofrecen a “Memo” Ochoa en la Liga MX?

Mientras tanto, otro histórico portero podría estar a punto de aterrizar en la Liga MX para enfrentar a Keylor Navas: Guillermo “Memo” Ochoa. El mexicano de 40 años llegó al final de su contrato con el AVS de Portugal tras una temporada complicada, en la que el equipo estuvo al borde del descenso, y se encuentra actualmente como agente libre.

En las últimas horas trascendió que el Mazatlán FC ha mostrado interés en hacerse con los servicios de Ochoa. De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, el club sinaloense ya le habría presentado una propuesta concreta: convertirlo en el jugador mejor pagado de la plantilla y su gran referente de cara a la próxima campaña.

Memo Ochoa tiene una oferta del Mazatlán sobre la mesa (Getty).

Sin embargo, Memo Ochoa tendría otros planes a corto plazo. Su prioridad sigue siendo permanecer en el fútbol europeo, por lo que de momento no responderá a la oferta del Mazatlán.

El experimentado arquero se mantendrá a la expectativa durante las dos semanas restantes del mercado de fichajes, en busca de una oportunidad en el Viejo Continente que le permita prolongar su carrera en el máximo nivel. En caso de no concretarse un nuevo destino en Europa, Ochoa analizaría la propuesta del equipo mexicano.