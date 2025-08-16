Se lo enseñó Cristiano Ronaldo: técnico de Pumas revela cómo Keylor Navas lo ayudó a corregir un serio problema.

Pumas UNAM todavía no levanta cabeza. Sin embargo, la llegada de Keylor Navas y el buen nivel de Adalberto Carrasquilla son dos de los pilares a los que la afición universitaria se aferra para dejar atrás este gris presente: están octavos en el Torneo Apertura 2025, producto de dos derrotas, una victoria y un empate frente a Necaxa (1-1) en la última fecha.

Ahora, Navas y compañía tienen por delante una prueba de fuego contra Toluca, el actual campeón de la Liga MX, en la cual se verá si dan señales de reacción con el fin de meterse en zona de liguilla luego del impacto que supuso la prematura eliminación de la Leagues Cup.

Por lo pronto, Efraín Juárez se está enfocando en atacar hasta el más mínimo detalle junto a su cuerpo técnico para obtener un mejor rendimiento de sus dirigidos. Y en el apartado físico, según contó durante una entrevista para el programa Línea de 4, de TUDN, tuvo la ayuda de la leyenda tica.

Keylor Navas impregnó a Pumas de la disciplina de CR7

Juárez aseguró que el bagaje adquirido por Keylor Navas cuando entrenaba con Cristiano Ronaldo durante su gloriosa época en el Real Madrid, así como también con el propio Lionel Messi, ayudó a que el plantel de Pumas alcance un peso ideal: “Hoy te puedo decir que una de las cosas que más orgulloso me deja es que el equipo tiene 100 kilos menos”.

“Cuando yo llegué hice una lista, pero no solo de peso: 100 kg menos de grasa. Cada uno más o menos perdió entre 3 o 4 kg de grasa. ¿Sabes lo que es cargar esa cantidad de grasa? Además de mí, mi voz en ese vestidor es un tipo llamado Keylor Navas, que entrenó con lo mejor: con Cristiano, Messi, Mbappé, Neymar. Y eso se permea en el vestidor”, externó el timonel.

Además, Juárez explicó que “quien lo va a disfrutar es al que venga detrás de mí, para mí es un privilegio, hace años no pensé estar aquí. Lo que hago es en pos del club y la institución (…) Ojalá se pueda cumplir con un campeonato, para eso trabajamos, si no, estoy seguro de que dejaré una base: si no puedo conseguir el resultado, me dará la misma felicidad”.