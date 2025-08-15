Alarma en Pumas: la noticia que complica a Keylor Navas justo antes de enfrentar a Toluca por la Liga MX

Keylor Navas se prepara para afrontar su primer gran reto como portero de los Pumas de la UNAM. Este domingo 17 de agosto, por la quinta jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo universitario visitará al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en un encuentro programado para comenzar a las 9:10 p.m. (hora de Centroamérica).

Con 9 puntos de 12 posibles, los Diablos Rojos llegan como claros favoritos ante un conjunto dirigido por Efraín Juárez, que solo ha sumado 4 unidades en sus primeros compromisos.

Una dupla letal a la espera de Keylor Navas

Más allá de la diferencia en la tabla de posiciones, hay una noticia que enciende las alarmas en Ciudad Universitaria y que promete poner a prueba la resistencia de Keylor bajo los tres palos: Toluca contará con la presencia de Alexis Vega, figura de la Selección Mexicana campeona de la última Copa Oro, y Paulinho, internacional portugués con pasado en el Sporting de Lisboa.

Alexis Vega, una gran amenaza para Keylor Navas (Getty Images).

Ambos atacantes conforman una de las duplas ofensivas más letales del campeonato, habiendo acumulado en el torneo anterior un total de 97 remates en 23 partidos, lo que se traduce en un promedio combinado de 4,2 disparos por cada 90 minutos.

Paulinho, una de las figuras internacionales del Toluca (Getty Images).

Ambos jugadores, además, llegan descansados. El entrenador Antonio Mohamed los preservó en las jornadas previas justamente para tenerlos frescos contra Pumas. Esto significa que Keylor y la defensa universitaria deberán estar en alerta máxima desde el primer minuto.

¿Cómo llega Pumas al duelo ante Toluca?

En su último compromiso, los universitarios no pudieron pasar del empate 1-1 frente a Necaxa, un partido que además significó el debut de Keylor Navas como local en el Estadio Olímpico Universitario.

La falta de contundencia ofensiva y ciertos desajustes preocuparon al cuerpo técnico de Efraín Juárez, quien es consciente de que un rival como Toluca no perdonará las mismas concesiones.

