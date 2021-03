Fernando Palomo afirmó que Keylor Navas está dirigiendo al PSG a una formación ganadora como equipo

Keylor Navas fue el jugador del partido ante el Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El tico fue más que determinante en los 90 minutos teniendo atajadas impresionantes para evitar la caída de su arco. Además, por si fuera poco, le atajó un penal a Lionel Messi cuando se terminaban los primeros 45 minutos. Debido a esto, los medios de comunicación y periodistas, llenaron de elogios al costarricense.

El tico cada vez que escucha el himno de la UEFA Champions League se motiva y destaca por encima del resto. Para muestra un botón, nos remontamos a las temporadas con el Real Madrid en donde levantó tres Copas de Europa de manera consecutiva y que ahora, ha llevado toda esa experiencia al PSG y Fernando Palomo quiso recordarlo con algunas palabras.

"Keylor Navas transmite una seguridad que antes no contaba para el PSG. El conjunto parisino no había encontrado a un arquero con las habilidades del guardameta costarricense. No solamente con la confianza y experiencia, sobre todo por la calidad y líder que es dentro del vestuario", comentó Fernando Palomo.

PSG 1-1 FCB (FT) - El Barcelona no caía en octavos de final de la Champions League #UCL desde 2007 (contra el Liverpool).



Fin a la mejor racha de temporadas consecutivas de un club llegando a cuartos de final: 13 (desde la 2007-08 hasta la 2019-20).



PARTIDAZO DE KEYLOR NAVAS. pic.twitter.com/YWlj4OLMM9 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 10, 2021

"También el saber trasladar la experiencia, lo vivido en el Real Madrid e inyectar al PSG con una cultura ganadora a la que no estaban acostumbrados. El PSG es un club con tan solo 51 años de historia y con la presencia de Keylor Navas, le permite tener una identidad más ganadora al conjunto parisino", culminó Fernando Palomo a través de las pantallas de ESPN.