Keylor Navas eligió al rival que más lo hizo sufrir y no se trata de Messi ni de Neymar: “Se movía demasiado rápido”

A lo largo de su extensa y laureada carrera, Keylor Navas se ha medido con algunos de los mejores futbolistas que ha dado la historia del fútbol. Desde Lionel Messi hasta Cristiano Ronaldo, pasando por Neymar, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic y Robert Lewandowski, el guardameta costarricense ha sabido lo que significa medirse con delanteros de época.

En total, Keylor se enfrentó en 13 ocasiones a Lionel Messi, quien se convirtió en su mayor verdugo al anotarle nueve goles. Su buen amigo Luis Suárez le marcó ocho tantos en sus enfrentamientos directos. Y Neymar Jr, pieza que completaba el tridente más temido del Barcelona de Luis Enrique, lo encaró siete veces y le anotó dos goles.

El tricampeón de la Champions League también debió verse las caras con Robert Lewandowski (cuatro partidos), Zlatan Ibrahimovic (dos partidos) e incluso Cristiano Ronaldo, quien fue su rival en tres ocasiones, antes de que Keylor fichara con el Real Madrid.

¿Quién ha sido el rival más complicado para Keylor Navas?

Sin embargo, ninguna de estas leyendas fue señalada por Keylor como el jugador que más lo hizo sufrir en toda su trayectoria. En 2023, cuando se le preguntó directamente por el rival más difícil que enfrentó, el costarricense sorprendió al elegir a Franck Ribéry, referente del Bayern Múnich y subcampeón del mundo con Francia.

Ribéry se ganó el respeto de Keylor Navas.

“Ribéry me pareció muy difícil, se movía demasiado rápido en la cancha, era increíble. Pude hacerle una buena parada que me costó muchísimo, era muy complicado. Hay jugadores que son muy buenos, pero a la hora de parar un tiro son un poquito más predecibles, pero con él uno nunca sabía para dónde iba la bola, era complicado”, confesó el portero centroamericano.

Los duelos entre Keylor y Ribéry

Lo curioso es que, a pesar de la dificultad que representaba, Ribéry nunca logró anotarle a Keylor. En sus cinco enfrentamientos, el francés apenas celebró una victoria: Francia 2-1 Costa Rica, en un amistoso disputado en 2010.

El resto de los cruces llegaron en Champions League, con saldo sumamente favorable al ex portero del Real Madrid: tres triunfos merengues y un empate 2-2 contra el Bayern.