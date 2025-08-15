Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Keylor Navas eligió al rival que más lo hizo sufrir y no se trata de Messi ni de Neymar: “Se movía demasiado rápido”

Ni Messi, ni Neymar, ni Cristiano Ronaldo... Keylor Navas reveló quién fue el adversario que más lo complicó a lo largo de su carrera.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Keylor Navas eligió al rival que más lo hizo sufrir.
© Getty.Keylor Navas eligió al rival que más lo hizo sufrir.

A lo largo de su extensa y laureada carrera, Keylor Navas se ha medido con algunos de los mejores futbolistas que ha dado la historia del fútbol. Desde Lionel Messi hasta Cristiano Ronaldo, pasando por Neymar, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic y Robert Lewandowski, el guardameta costarricense ha sabido lo que significa medirse con delanteros de época.

En total, Keylor se enfrentó en 13 ocasiones a Lionel Messi, quien se convirtió en su mayor verdugo al anotarle nueve goles. Su buen amigo Luis Suárez le marcó ocho tantos en sus enfrentamientos directos. Y Neymar Jr, pieza que completaba el tridente más temido del Barcelona de Luis Enrique, lo encaró siete veces y le anotó dos goles.

En México lo descartan: Keylor Navas sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo en Pumas

ver también

En México lo descartan: Keylor Navas sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo en Pumas

El tricampeón de la Champions League también debió verse las caras con Robert Lewandowski (cuatro partidos), Zlatan Ibrahimovic (dos partidos) e incluso Cristiano Ronaldo, quien fue su rival en tres ocasiones, antes de que Keylor fichara con el Real Madrid.

Publicidad

¿Quién ha sido el rival más complicado para Keylor Navas?

Sin embargo, ninguna de estas leyendas fue señalada por Keylor como el jugador que más lo hizo sufrir en toda su trayectoria. En 2023, cuando se le preguntó directamente por el rival más difícil que enfrentó, el costarricense sorprendió al elegir a Franck Ribéry, referente del Bayern Múnich y subcampeón del mundo con Francia.

Ribéry se ganó el respeto de Keylor Navas.

Ribéry se ganó el respeto de Keylor Navas.

Publicidad

Ribéry me pareció muy difícil, se movía demasiado rápido en la cancha, era increíble. Pude hacerle una buena parada que me costó muchísimo, era muy complicado. Hay jugadores que son muy buenos, pero a la hora de parar un tiro son un poquito más predecibles, pero con él uno nunca sabía para dónde iba la bola, era complicado”, confesó el portero centroamericano.

Los duelos entre Keylor y Ribéry

Lo curioso es que, a pesar de la dificultad que representaba, Ribéry nunca logró anotarle a Keylor. En sus cinco enfrentamientos, el francés apenas celebró una victoria: Francia 2-1 Costa Rica, en un amistoso disputado en 2010.

Publicidad
Entre Keylor Navas, Manuel Neuer y Casillas: James Rodríguez eligió al mejor portero con el que jugó

ver también

Entre Keylor Navas, Manuel Neuer y Casillas: James Rodríguez eligió al mejor portero con el que jugó

El resto de los cruces llegaron en Champions League, con saldo sumamente favorable al ex portero del Real Madrid: tres triunfos merengues y un empate 2-2 contra el Bayern.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La noticia que complica a Keylor antes de enfrentar a Toluca
Costa Rica

La noticia que complica a Keylor antes de enfrentar a Toluca

En México lo descartan: Keylor sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo
Costa Rica

En México lo descartan: Keylor sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo

La diferencia salarial entre Keylor en Pumas y Donnarumma en el City
Costa Rica

La diferencia salarial entre Keylor en Pumas y Donnarumma en el City

Lo celebra Thomas Christiansen: Se confirma el refuerzo que tanto necesitaba en la Selección de Panamá de camino al Mundial 2026
Panama

Lo celebra Thomas Christiansen: Se confirma el refuerzo que tanto necesitaba en la Selección de Panamá de camino al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo