Ricardo La Volpe podría ser procesado por acoso sexual

Ricardo La Volpe, ex entrenador argentino de fútbol que tuvo a su mando un enorme número de equipos mexicanos y la Selección de Costa Rica (así como la azteca), fue notificado de una nueva sentencia en torno a un caso de acoso sexual que lo involucra, la cual ordena una revisión de las pruebas aportadas por ambas partes en su debido momento.

El episodio se remonta a 2014, cuando la podóloga de Chivas de Guadalajara, Alma Belén Coronado, denunció que el bigotón (por entonces flamante timonel de la escuadra) habría entrado a su consultorio usando solo una toalla y haciéndole propuestas, que habrían incluído un forcejeo. Aquel episodio derivó en la destitución del sudamericano 29 días después de haber asumido, por "conducta inapropiada".

El ex arquero negó lo ocurrido, e incluso pasó una prueba de polígrafo (algo a lo que primeramente se había negado). "Me siento enojado, fastidioso", declaró tras la mencionada pericia. Además, realizó una demanda contra el club, ya que entendía que los términos de su despido no fueron adecuados.

Ricardo la Volpe deberá responder a las acusaciones en su contra por acoso#AbreLosOjos @LopezOlvera por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/PPtVKEj8Vm — imagenzea (@imagenZea) March 10, 2021

Volviendo a nuestros días, la causa sufre una suerte de reactivación luego de que una jueza federal otorgara un amparo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, entidad que había reclamado la decisión de desestimar el caso por falta de pruebas que puedan comprobar la existencia del delito en cuestión.

Cabe destacar que esta nueva disposición no supone una detención para Ricardo La Volpe. Solo indica que se deben valorar nuevamente las pruebas que en su momento fueron aportadas por ambas partes, para tomar una nueva decisión. Eso si, la misma podría derivar en que el ex-futbolista sea procesado.