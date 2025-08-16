Revés de Unafut: Saprissa recibe una sentencia de último momento y Wanchope ya fue notificado.

La temporada recién comienza para Deportivo Saprissa. Sin embargo, después de un ilusionante arranque, al equipo le urge reponerse de la goleada que le propinó Cartaginés y volver a la senda del triunfo este domingo contra Liberia, el líder del Torneo Apertura 2025, que le lleva apenas un punto a la “S”, Cartaginés y Alajuelense.

De momento, los liberianos acumulan una victoria 1-0 ante Cartaginés y rescataron un empate 2-2 in extremis frente a Pérez Zeledón en el Estadio Edgardo Boltodano. Por lo que allí, al Monstruo le espera una lucha contra el presente. Y también contra la historia.

A través de una estadística compartida en su sitio web, la Unafut (Unión de Clubes de la Primera División de Costa Rica) confirmó que el entrenador de Saprissa, Paulo Wanchope, nunca pudo salir victorioso de la Ciudad Blanca.

En el Campeonato de Invierno 2008, cuando dirigía a Herediano, cayó 1-0 frente al ya extinto Liberia Mía con el gol de Allan Alemán. Y en el Torneo Apertura 2023, le tocó perder 2-1 ante Liberia, que tuvo como artilleros a Marvin Angulo y Joaquín Huertas. La única diana de su equipo la anotó Jostin Daly.

Por dicha para Wanchope, esta semana largo de trabajo sumó a tres piezas importantes: Kenay Myrie, baja en los dos últimos juegos por una dolencia muscular; Kendall Waston; ausente contra Cartaginés para asistir al décimo aniversario de su ex equipo, Cincinnati; y David Guzmán, quien ya dejó atrás su desgarro muscular en la pantorrilla.

Todas buenas noticias de cara el juego con Liberia y también pensando en la Copa Centroamericana, ya que deberá viajar a Panamá para enfrentar a CAI este miércoles 20 de agosto. Si le gana, desplazará a Motagua de la cima del Grupo C antes de enfrentarlo en la última jornada.