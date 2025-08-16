Mientras el Spartak Moscú pide 25 millones de euros por Manfred Ugalde, esto pagó New York Red Bulls para comprar a Andy Rojas

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, está al pendiente del presente de cada uno de sus futbolistas. A días del arranque de la última ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el “Piojo” necesita que lleguen en óptimas condiciones. Por eso, le genera cierta preocupación la situación de su principal referente ofensivo: Manfred Ugalde.

En este inicio de temporada, el delantero de 23 años perdió lugar en la consideración del entrenador de Spartak de Moscú, el recordado exfutbolista serbio Dejan Stanković, motivo por el cual está buscando cambiar de aires en Europa. Y después del intento frustrado de Ajax por llevárselo, Feyenoord, otro equipo de Países Bajos, irrumpió decidido a ficharlo.

Muy diferente es el caso de Andy Rojas, otra de las joyas del fútbol costarricense que Herrera tiene en carpeta para la próxima fecha FIFA. Gracias a su buen desempeño en la MLS Next Pro, llenó el ojo de los directivos de New York Red Bulls y decidieron ejecutar la opción de compra acordada con Club Sport Herediano.

¿Cuánto pagó NY Red Bulls para comprar a Andy Rojas?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el Grupo Red Bull le habría desembolsado cerca de 2 millones de euros a Herediano para quedarse con la ficha de Andy Rojas, quien a sus 19 años tiene un futuro enorme por delante y se aseguró un contrato de tres años con los Toros.

El pasado 7 de agosto, “Tuti” debutó con el primer equipo de NYRB en el triunfo por penales (5-3) contra Juárez por la Leagues Cup. Arrancó como titular y salió de cambio al minuto 60, ya con el partido empatado 1-1. En la cantera lleva 2 goles y una asistencia en 15 partidos.

Los millones que Feyenoord pagaría por Manfred Ugalde

Manfred Ugalde se encuentra en el medio de un tira y encoge. Spartak de Moscú, en un principio, le exigía 25 millones de euros a Feyenoord por el tico. Pero las negociaciones siguieron y, de acuerdo a la información del medio ruso Sravni Kupi, la directiva moscovita habría cambiado su postura.

Ahora, estaría dispuesta a dejar ir a Ugalde por €20 millones “si se fija en el contrato un porcentaje de la posible reventa posterior del jugador”, indicó la fuente. Eso sí: Feyenoord debería pagar el monto total de una vez. Por su parte, el ex Saprissa estaría dispuesta a rebajar su salario con tal de regresar a la Eredivisie y recuperar su mejor forma futbolística en un momento crucial para el país.