“Está de regreso”: El Salvador recibe la noticia que el Bolillo Gómez necesitaba para las Eliminatorias y que pone en alerta a Panamá y Guatemala

El Salvador recibió una de las noticias que más necesitaba para las Eliminatorias al Mundial 2026. Uno de los jugadores más importantes de toda la historia está de regreso. Quiere hacerle sentir toda su importancia a los próximos oponentes.

Hernán Darío Gómez asumió la dirección técnica de La Selecta con dos premisas importantes. La primera de ellas, fue avisar que las puertas estaban abiertas para todos aquellos futbolistas que tuviesen coraje para hacer historia de la grande.

La segunda, no menos importante, fue pedirle a la afición que no duden en darles todo su apoyo. Bolillo los considera casi tan importantes como cualquiera de los futbolistas que inscribe en planilla. Hacer pesar la localía es elemental para todos.

Para encarar las tres ventanas de dos partidos cada una que podrán dar con ese utópico boleto directo, Gómez se anotició de un regreso más que importante. Se trata de la vuelta a las gradas de La Barra Azul, justo cuando más la requerían.

El Salvador celebra vuelta de La Barra Azul: Bolillo Gómez golpea Panamá y Guatemala

La Barra Azul está de regreso y trae consigo planes de los que esperaba el propio Hernán Darío Gómez. Se presentarán en las gradas locales para las Eliminatorias al Mundial 2026, con la intención y tarea de crear ambientes impresionantes.

Su trabajo estratégico se dividió siempre en varias etapas, por lo que no solo les tocaba alentar en los estadios. También daban largas serenatas para desvelar a los equipos rivales de entrada a los hoteles y grandes recibimientos en aeropuertos.

Serán el toque de presión que El Salvador necesitaba de cara a sus partidos de la tercera fase, para superar al Grupo A y meterse así en la Copa Del Mundo, tras más de cuatro décadas de ausencia. Deberá hacerlo por sobre tres rivales duros.

Panamá, Guatemala y Surinam dividen chances con La Selecta. El primero del cuarteto se quedará con el boleto directo, mientras que el segundo deberá hacer números para ver si clasifica al nuevo sistema de repechaje que impuso la FIFA.

