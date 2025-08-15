Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“El club aceptará”: Manfred Ugalde consigue lo que necesitaba para concretar su gran salto en Europa

La directiva del Spartak de Moscú toma la decisión que Manfred Ugalde tanto necesitaba para concretar su salida.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

La noticia que Manfred Ugalde estaba esperando.
© Spartak de Moscú.La noticia que Manfred Ugalde estaba esperando.

La situación de Manfred Ugalde en el Spartak de Moscú es, cuanto menos, curiosa. El delantero costarricense de 23 años ha perdido terreno de forma preocupante en la consideración del entrenador Dejan Stankovic, quien lo relegó al banco de suplentes en los primeros partidos de la temporada.

Sin embargo, mientras Ugalde sufre por la falta de minutos, un histórico de los Países Bajos está decidido a ficharlo: el Feyenoord Rotterdam lo tiene en carpeta desde que el tico se convirtió en el máximo anotador de la pasada edición de la Liga Premier de Rusia.

En México lo descartan: Keylor Navas sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo en Pumas

ver también

En México lo descartan: Keylor Navas sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo en Pumas

Spartak se niega, Ugalde presiona

Pese a que ha quedado claro que el ex Deportivo Saprisa no es ningún intocable para Stankovic, la directiva moscovita se había mostrado firme en su intención de retenerlo, rechazando las primeras ofertas que llegaron desde la Holanda meridional.

Publicidad

Sin embargo, el propio Manfred Ugalde está decidido a cambiar de aires y ve con muy buenos ojos regresar a la Eredivisie, donde ya vistió los colores del Twente, incluso si esto significa recortar su salario.

Publicidad

“El club aceptará rebajar la oferta inicial”

Este viernes, el medio ruso Sravni Kupi informó sobre un giro clave en las negociaciones: “La directiva del Spartak de Moscú ha suavizado su postura sobre el precio de traspaso del delantero costarricense de 23 años, Manfred Ugalde. El club aceptará rebajar la oferta inicial si se fija en el contrato un porcentaje de la posible reventa posterior del jugador”.

Según la fuente, los moscovitas, con esta cláusula de porcentaje sobre una futura venta, están dispuestos a negociar por unos 20 millones de euros, en lugar de los 25 millones que exigían inicialmente. No obstante, han dejado claro un requisito: todo el pago debe realizarse de una sola vez, descartando por completo un préstamo con opción de compra.

Publicidad
Una dura lesión le impidió ir al Mundial con Costa Rica, estuvo al borde de la muerte y hoy motiva a los jóvenes desde otro rol: “No me da pena decir lo que soy”

ver también

Una dura lesión le impidió ir al Mundial con Costa Rica, estuvo al borde de la muerte y hoy motiva a los jóvenes desde otro rol: “No me da pena decir lo que soy”

Con este cambio de postura que Manfred Ugalde necesitaba para concretar su salida, habrá que ver si las negociaciones se aceleran para que, en los próximos días, el delantero costarricense pueda confirmar su regreso a una de las ligas más competitivas de Europa.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El futbolista que podría destrabar la llegada de Manfred al Feyenoord
Costa Rica

El futbolista que podría destrabar la llegada de Manfred al Feyenoord

Esto deberá aceptar Manfred Ugalde para jugar en Feyenoord
Costa Rica

Esto deberá aceptar Manfred Ugalde para jugar en Feyenoord

"Quiere volver": sin lugar en Rusia, Manfred Ugalde toma la decisión que pocos esperaban en Costa Rica
Costa Rica

"Quiere volver": sin lugar en Rusia, Manfred Ugalde toma la decisión que pocos esperaban en Costa Rica

Jeaustin Campos lo borró y Real España lo echa del de la peor forma tras caer con Municipal en Concacaf
Honduras

Jeaustin Campos lo borró y Real España lo echa del de la peor forma tras caer con Municipal en Concacaf

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo