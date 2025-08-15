“El club aceptará”: Manfred Ugalde consigue lo que necesitaba para concretar su gran salto en Europa

La situación de Manfred Ugalde en el Spartak de Moscú es, cuanto menos, curiosa. El delantero costarricense de 23 años ha perdido terreno de forma preocupante en la consideración del entrenador Dejan Stankovic, quien lo relegó al banco de suplentes en los primeros partidos de la temporada.

Sin embargo, mientras Ugalde sufre por la falta de minutos, un histórico de los Países Bajos está decidido a ficharlo: el Feyenoord Rotterdam lo tiene en carpeta desde que el tico se convirtió en el máximo anotador de la pasada edición de la Liga Premier de Rusia.

ver también En México lo descartan: Keylor Navas sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo en Pumas

Spartak se niega, Ugalde presiona

Pese a que ha quedado claro que el ex Deportivo Saprisa no es ningún intocable para Stankovic, la directiva moscovita se había mostrado firme en su intención de retenerlo, rechazando las primeras ofertas que llegaron desde la Holanda meridional.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el propio Manfred Ugalde está decidido a cambiar de aires y ve con muy buenos ojos regresar a la Eredivisie, donde ya vistió los colores del Twente, incluso si esto significa recortar su salario.

Publicidad

“El club aceptará rebajar la oferta inicial”

Este viernes, el medio ruso Sravni Kupi informó sobre un giro clave en las negociaciones: “La directiva del Spartak de Moscú ha suavizado su postura sobre el precio de traspaso del delantero costarricense de 23 años, Manfred Ugalde. El club aceptará rebajar la oferta inicial si se fija en el contrato un porcentaje de la posible reventa posterior del jugador”.

Publicidad

Según la fuente, los moscovitas, con esta cláusula de porcentaje sobre una futura venta, están dispuestos a negociar por unos 20 millones de euros, en lugar de los 25 millones que exigían inicialmente. No obstante, han dejado claro un requisito: todo el pago debe realizarse de una sola vez, descartando por completo un préstamo con opción de compra.

Publicidad

ver también Una dura lesión le impidió ir al Mundial con Costa Rica, estuvo al borde de la muerte y hoy motiva a los jóvenes desde otro rol: “No me da pena decir lo que soy”

Con este cambio de postura que Manfred Ugalde necesitaba para concretar su salida, habrá que ver si las negociaciones se aceleran para que, en los próximos días, el delantero costarricense pueda confirmar su regreso a una de las ligas más competitivas de Europa.