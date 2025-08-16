Impacto a nivel FIFA: Panamá consigue lo que nadie puede en Centroamérica y el mundo se lo reconoce

Panamá consiguió lo que ningún otro país de Centroamérica pudo, y por eso es que el mundo se lo reconoce. El momento futbolístico superlativo logró que se ubique la bandera canalera a ojos del mundo. Esto les servirá para sus objetivos.

A días de comenzar la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, todos los aficionados celebraron un reconocimiento inesperado. Por su forma de trabajar, el dato interesa y mucho a Thomas Christiansen. Lo observará de cara al futuro.

ver también Se olvida de James Rodríguez: Ismael Díaz consigue lo que pocos esperaban en León y en Panamá todos enloquecen

Christiansen no solamente es el director técnico de la Selección Nacional, sino que fue quien sentó las bases para un proyecto transversal. Les explicó que eran elementales los pasos en captación, alimentación y administración de talentos.

Publicidad

Publicidad

Uno de esos movimientos dio por iniciado un proceso migratorio de futbolistas que fortaleció a La Canalera. Esto hizo que se llene de legionarios, y muchos de ellos integren el más alto nivel del fútbol mundial. La FIFA observó con atención.

ver también Se suma a Michael Amir Murillo: la nueva figura de Panamá que jugará en la élite de Europa

Panamá llega a la cima de Centroamérica y genera gran impacto a nivel de la FIFA

Según el último informe realizado por la cadena Tigo Sports, Panamá es el país que mayor cantidad de futbolistas exporta desde Centroamérica hacia el resto del mundo. Es el único de la región que ocupa un lugar entre los primeros 10.

Publicidad

Tal como muestra la tabla general, fueron 140 los panameños que aparecieron en el plano internacional desde el fútbol local. El conteo se realiza desde el 2020 y se actualiza semana a semana. La Canalera ocupa el noveno puesto de este ranking.

Publicidad

Panamá consigue lo que nadie puede en Centroamérica y el mundo se lo reconoce. (paloyadentroarg)

Publicidad

Argentina lidera con 1580, seguido por Colombia con 859, Uruguay con 613, los 344 de Paraguay, los 339 de Brasil, los 203 de México. Luego, Venezuela con 184 y Ecuador con 176. Detrás de Panamá se ubica España con unos 125 futbolistas.