“Algo raro pasó”: Luis Fernando Tena rompe el silencio con una denuncia que preocupa a Guatemala camino al Mundial 2026

Luis Fernando Tena rompió el silencio con una grave denuncia que genera gran preocupación en toda Guatemala. La situación es cada vez más complicada, y le llegaron algunas confirmaciones que no esperaba. Todas estas son negativas.

Se acercan las Eliminatorias al Mundial 2026 y la Selección Nacional va a por el sueño histórico de todos los chapines. Deberán luchar contra viento y marea por las tres ventanas de dos partidos cada una. Todo un pueblo está detrás de ellos.

“Hay gran ilusión en todo el país. Ir por primera vez a una Copa del Mundo sería un logro increíble. En la calle, en los restaurantes, en las taquerías, en todos lados me dicen que vamos al Mundial“, afirmó Tena en el programa Fútbol de Primera.

Para enojo de la fanaticada, no todo se dio como el entrenador esperaba. Por eso fue que, durante la misma entrevista, no tardó en revelar lo que nadie esperaba de La Bicolor. Deberá encontrar una solución inmediata al problema que surgió.

Luis Fernando Tena deja grave denuncia en Guatemala de camino al Mundial 2026

Luis Fernando Tena se refirió al brete en el que se encuentran los futbolistas José Corena y Cristian Hernández. Cuando hasta la política nacional hizo un acuerdo para naturalizarlos, todos los trámites se estancaron. El pedido había sido claro.

“El interés por Corena y Hernández es real. Hice una solicitud hace más de un año. Ellos tienen siete años trabajando ya en Guatemala, por lo que cumplen todos los requisitos para ser nacionalizados. Se estancaron los trámites y no sé por qué es que pasó”, explicó el director técnico.

Tena relacionó aquellos impedimentos de la FFG para con Corena y Hernández con cuestiones extrañas. Esta denuncia retumbó entre los futboleros que quieren ver la mejor versión de su plantilla. Todo está muy difícil, pero no pierden la fe.

“Nosotros estábamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Entregaron los papeles y todo se estancó. Algo raro pasó, porque cumplen con todos los requisitos. Estamos esperando. Si no se puede para septiembre, quizás se pueda en octubre o noviembre”, sentenció el entrenador.