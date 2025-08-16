"El único del país": sale a la luz la brutal diferencia entre Saprissa y Alajuelense que indigna a la afición de los morados.

A pesar de que el bicampeón es Club Sport Herediano, decidido a cambiar su rumbo en el arranque del Torneo Apertura 2025 con la contratación de Hernán Medford, los dos equipos con más recursos, presupuesto e infraestructura del fútbol costarricense son Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

En el caso de los Rojinegros, su músculo financiero creció a partir de la llegada del ahora presidente, Joseph Joseph, a la Junta Directiva. Mientras que los tibaseños, a pesar de la deuda que viene gestionando hace años Horizonte Morado, tienen dos accionistas de peso: el Banco Promérica y Teletica.

Sin embargo, en las últimas horas el periodista Ferlin Fuentes reveló un dato que, a la luz de los malos resultados deportivos —hace más de un año no ganan un título nacional y en el plano internacional, la deuda es mucho mayor—, genera cierta incomodidad en el saprissismo.

El dato sobre Saprissa que indigna a los Morados

Según indicó Fuentes en su blog, Saprissa “es el único equipo que paga una dieta a sus integrantes de junta directiva”, posicionándose en ese sentido por encima de Alajuelense, Herediano y los equipos restantes de la Primera División.

La nota cita el Informe de Auditores Independientes y Estados Financieros Consolidados, elaborado por la firma Grant Thornton, según el cual la institución destinó un total de ₡31.246.000 al pago de dietas para sus directivos desde que comenzó el 2024 hasta el 31 de diciembre de dicho año.

El monto en cuestión fue destinado a solventar la asistencia a sesiones de la junta directiva, la cual se vio sacudida en los últimos días con el anuncio de Gustavo Chinchilla de que dejará la gerencia general a finales de agosto. Hasta el momento, ningún integrante del club se ha pronunciado sobre estos pagos.