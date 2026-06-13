Quién es Sébastien Migné, el DT que llevó a Haití al Mundial sin poder visitar el país

Haití dio la gran sorpresa en la última ronda de las Eliminatorias Concacaf al dejar afuera a Costa Rica y Honduras.

Sébastien Migné es el entrenador que devolvió a Haití a una Copa del Mundo después de 52 años. El técnico francés tomó el mando de Les Grenadiers en 2024 y, en poco tiempo, condujo a la selección caribeña hacia el Mundial 2026, donde debutará ante Escocia en el Grupo C.

Su historia, sin embargo, no se explica solo por el resultado deportivo. Migné logró una clasificación histórica en condiciones totalmente atípicas: Haití no pudo jugar sus partidos de local en su territorio y el propio entrenador tampoco pudo visitar el país por la crisis de seguridad. Aun así, armó un equipo competitivo, sostuvo un proceso y terminó firmando uno de los regresos más emotivos al Mundial 2026.

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El DT que devolvió a Haití a un Mundial después de 52 años

Migné llegó a Haití con una misión difícil: ordenar una selección que necesitaba estabilidad y convertirla en un equipo capaz de competir en Concacaf. El desafío terminó en historia grande.

Bajo su conducción, Haití se clasificó al Mundial 2026, su segunda Copa del Mundo y la primera desde Alemania 1974. Ese dato resume el tamaño del logro: pasaron más de cinco décadas entre una participación y otra.

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El regreso también coloca a Migné en un lugar especial. Será apenas el segundo entrenador en dirigir a Haití en una Copa del Mundo, después de Antoine Tassy en 1974, y el primer extranjero en hacerlo.

La clasificación que se construyó lejos de casa

El rasgo más potente del ciclo Migné es el contexto. Haití logró su clasificación mundialista sin poder sostener una localía normal. Por la situación de seguridad del país, la selección debió disputar partidos como local fuera de su territorio, con Curazao como una de sus sedes principales durante la eliminatoria.

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Ese escenario convirtió el proceso en algo mucho más complejo. No se trataba solo de preparar partidos: había que construir identidad, concentración y sentido de grupo en una selección obligada a vivir lejos de casa.

Cómo se clasificó Haití al Mundial 2026

Haití obtuvo su boleto al Mundial 2026 al terminar primero en su grupo de la tercera ronda de las Eliminatorias de Concacaf. La clasificación se confirmó con una victoria 2-0 ante Nicaragua, resultado que selló el regreso mundialista después de 52 años.

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El camino fue especialmente valioso porque Haití compartió la fase decisiva con rivales exigentes de la región, como Costa Rica y Honduras, y aún así logró quedarse con el primer lugar. No fue una clasificación por arrastre ni una casualidad del nuevo formato: fue un boleto directo construido con regularidad y carácter competitivo.

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Antes de la Copa del Mundo, el equipo también dejó señales ambiguas. En su preparación, goleó 4-0 a Nueva Zelanda y luego cayó 2-1 ante Perú, dos partidos que reflejaron su momento: una selección intensa, con capacidad de gol, pero todavía en proceso de medir su nivel ante rivales de mayor jerarquía.

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De África al Caribe: el recorrido internacional de Migné

Antes de asumir en Haití, Migné ya tenía un recorrido amplio fuera de Francia. Trabajó como asistente de Claude Le Roy, un técnico histórico del fútbol africano, y luego dirigió selecciones como Congo y Kenia.

Ese paso por África le dio experiencia en contextos exigentes, muchas veces lejos de las comodidades del fútbol europeo. También dirigió a Kenia en la Copa Africana de Naciones 2019, donde sumó una victoria y dos derrotas.

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Después tuvo experiencia como asistente en Camerún, otro paso que amplió su recorrido internacional antes de llegar al Caribe. Ese perfil de entrenador trotamundos ayuda a entender por qué pudo adaptarse a un proyecto tan particular como el haitiano.

Qué tipo de equipo construyó en Haití

Con Migné, Haití encontró una estructura más reconocible. Su equipo se apoya en intensidad, orden y transiciones rápidas. No es una selección que busque dominar siempre desde la posesión, sino un equipo que intenta competir desde la disciplina, la presión y la velocidad cuando recupera.

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La base táctica suele partir de un 4-4-2, con la posibilidad de transformarse en 4-2-3-1 según el momento del partido. Esa flexibilidad le permitió protegerse mejor sin pelota y atacar con más claridad cuando encuentra espacios.

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El entrenador también aprovechó el peso de la diáspora haitiana. Muchos de sus futbolistas nacieron o se formaron en Francia, Canadá, Estados Unidos y otros países, y Migné logró integrarlos en una idea común.

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La continuidad como apuesta mundialista

Para el Mundial, Migné optó por sostener buena parte del grupo que logró la clasificación. Esa decisión tiene una lógica clara: Haití no llega con margen para improvisar, sino con la necesidad de apoyarse en el núcleo que ya respondió en la eliminatoria.

Esa continuidad es importante porque la selección tuvo pocas condiciones normales de trabajo. En un ciclo marcado por viajes, sedes neutrales y limitaciones logísticas, mantener una base de jugadores fue una forma de proteger la cohesión del equipo.

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Nombres como Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Jean-Ricner Bellegarde, Wilson Isidor y Johny Placide aparecen como piezas clave para sostener el plan haitiano en la Copa del Mundo.

El debut ante Escocia, su primera gran prueba mundialista

El estreno ante Escocia será el primer gran examen de Migné en un Mundial como entrenador principal. Haití integra el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia, una zona de máxima exigencia para una selección que llega como candidata a sorprender.

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El partido ante los escoceses puede marcar el tono del torneo. Una buena actuación le daría a Haití confianza antes de enfrentar a dos rivales de enorme peso como Brasil y Marruecos. Una derrota, en cambio, lo dejaría obligado a buscar puntos ante selecciones de mayor jerarquía.

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Para Migné, el desafío será demostrar que la clasificación no fue un episodio aislado, sino el comienzo de una selección capaz de competir en el escenario más grande.

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En resumen