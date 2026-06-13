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Haití vs. Escocia EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido por el Grupo C del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Haití contra Escocia por el Grupo C del Mundial 2026.

En busca del liderato

Con el empate de 1-1 de Brasil vs Marruecos, el ganador de Haití ante Escocia será el líder del Grupo C. 

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El once de Haití

Los haitianos definen su equipo.

Los once escoceses

La alineación de Escocia

Apoyo escocés

Aficionados de Escocia llegan a Boston

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No son novatos

Haití jugará su segundo Mundial luego de participar en Alemania 1974

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Verdugos de los ticos

Haití superó a Costa Rica en la Eliminatoria Mundialista para clasificar al Mundial. 

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Haití contra Escocia.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En VIVO Haití vs. Escocia
© Getty ImagesEn VIVO Haití vs. Escocia

La emoción de la Copa del Mundo continúa sin detenerse. Este sábado 13 de junio, el imponente Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, abrirá sus puertas para el vibrante partido entre Haití y Escocia, en lo que será el cierre de la primera jornada del Grupo C. Ambos equipos buscarán con urgencia sus primeros tres puntos para acomodarse en una zona que promete ser muy complicada.

¿Cómo le fue a Haití en el único mundial que ha jugado en su historia?

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¿A qué hora empieza el partido?

El árbitro dará la orden de inicio en los siguientes horarios para el público de nuestra región.

  • 7:00 p.m. (19:00 horas): Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 6:00 p.m. (18:00 horas): Panamá

Así llegan los equipos al debut

  • Haití: El equipo dirigido por el técnico francés Sébastien Migné llega con la tarea de mejorar sus resultados más recientes, ya que no la ha pasado bien en sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, la zona de ataque haitianana es de mucho cuidado: mantienen un buen promedio de 1.8 goles por partido. Su gran reto será defender mejor para aguantar la fuerza física de los europeos.
  • Escocia: Los dirigidos por Steve Clarke pasan por un gran momento y son los grandes favoritos, pues han ganado el 80% de sus últimos juegos y anotan un promedio de 2.6 goles por encuentro. El único problema que han mostrado es que se desconcentran al inicio; de hecho, les metieron el primer gol en tres de sus últimos cuatro partidos. Aun así, el 74% de la gente cree que los escoceses se llevarán la victoria.
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¿Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia en Centroamérica?

Para seguir cada jugada de este encuentro, estas son las cadenas de televisión y plataformas de internet que tienen los derechos oficiales en la región.

  • Honduras: Tigo Sports, Fox, Canal 5, TSI y Telecadena.
  • Guatemala: Tigo Sports.
  • El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.
  • Panamá: RPC y TVMAX.

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