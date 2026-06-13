El argelino Mustapha Ghorbal será el árbitro principal del partido entre Haití y Escocia por el Mundial 2026. El juez llega con experiencia mundialista, recorrido en torneos africanos y antecedentes en partidos de alta tensión.

Haití y Escocia se enfrentan por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido clave para los dos seleccionados. El encuentro se juega en el Boston Stadium y tendrá como árbitro principal al argelino Mustapha Ghorbal, uno de los jueces africanos elegidos para el torneo.

El equipo arbitral estará integrado por presencia mayoritariamente argelina. Los asistentes serán Mokrane Gourari y Abbes Akram Zerhouni, ambos compatriotas de Ghorbal. El cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández Hernández, mientras que el VAR estará a cargo de José Enrique Naranjo, también de España.

ver también Haití vs. Escocia EN VIVO: minuto a minuto del partido por el Grupo C del Mundial 2026

Quién es Mustapha Ghorbal, el árbitro de Haití vs. Escocia

Mustapha Ghorbal nació el 19 de agosto de 1985 en Orán, Argelia, por lo que tiene 40 años. Es árbitro internacional desde 2014 y comenzó su camino en la primera división argelina en 2011.

Mustapha Ghorbal tiene 15 años de experiencia como árbitro (Getty Images).

Desde entonces, fue ganando lugar dentro del arbitraje africano hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la Confederación Africana de Fútbol.

Su experiencia internacional y sus antecedentes

Ghorbal ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022, donde estuvo al frente de partidos como Países Bajos vs. Ecuador y Australia vs. Dinamarca en fase de grupos. También fue cuarto árbitro en instancias importantes, incluida la serie de cuartos de final entre Croacia y Brasil.

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Además de su paso por la Copa del Mundo, dirigió en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones y también fue designado para finales de la Champions League africana, una competencia donde la presión suele ser altísima. Esa experiencia explica por qué fue elegido para un partido mundialista que, aunque no reúne a dos potencias tradicionales, puede ser muy intenso.

Ghorbal está acostumbrado a trabajar en ambientes hostiles (Getty Images).

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Su carrera también tuvo momentos calientes. En una semifinal de la Champions africana entre Espérance y Mamelodi Sundowns, Ghorbal debió salir escoltado por la policía luego de anular un gol del equipo tunecino. La jugada generó bronca en el estadio y críticas posteriores, pero también reforzó algo que suele acompañar su perfil: es un árbitro acostumbrado a dirigir partidos pesados y ambientes hostiles.

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En síntesis

Mustapha Ghorbal, de Argelia, será el árbitro principal de Haití vs. Escocia.

El juez tiene 40 años, es internacional desde 2014 y ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022.

stará acompañado por asistentes argelinos y un equipo español en funciones de apoyo arbitral.