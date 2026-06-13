Quién es Johny Placide, el portero nacido en Francia que juega para Haití y hace su debut en el Mundial 2026

El portero que se desempeña en la segunda división de Francia es titular en el primer partido de HaItí en el Mundial 2026.

La Selección de Haití hace su estreno en el Mundial 2026. Por segunda vez, el conjunto del Caribe participa de un campeonato mundial. Fue parte también del Mundial de Alemania 1974, donde sumó tres derrotas consecutivas. Ahora, buscará puntuar por primera vez en su historia.

Frente a su par de Escocia, hizo su debut también en una competencia mundialista el reconocido Johny Placide. El portero nació en Montfermeil, Francia, pero obtuvo la nacionalidad haitiana debido a sus raíces y forma parte de Les Grenadiers desde el año 2011.

A sus 38 años, se desempeña en el fútbol francés, precisamente en el Bastia de la Segunda División. Hizo sus primeras apariciones como profesional en el 2007. Casi 20 años después se corona con el debut en el Mundial 2026 en la última parte de su trayectoria.

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Está entre los tres jugadores que más veces vistieron la camiseta de Haití. En el primer lugar, se encuentra el ya retirado Pierre Richard Bruny con 95 encuentros. Le sigue su compañero actual, Duckens Nazon con 78 y él ya suma 77 con este debut ante Escocia.

El histórico recuerdo de Jonhy Placide en un juego de Haití contra México

El episodio más recordado de su trayectoria es lo que sucedió en marzo de 2008 durante Torneo Preolímpico de la Concacaf contra la Sub-23 de México. En ese juego, el Tri necesitaba superar a Haití por cinco goles como mínimo, pero Placide tuvo una de las mejores noches como portero.

Si bien el resultado finalizó por 5-1 en favor de los aztecas, Placide realizó una enorme cantidad de atajadas que dejaron a México fuera de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Además, le costó el puesto al histórico Hugo Sánchez, quien dejó de ser el DT del Sub-23 tras la eliminación.

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En resumen