Duckens Nazon no aparece en el once inicial de Haití ante Escocia por el Mundial 2026. El goleador histórico de Les Grenadiers, clave en la clasificación con un hat-trick ante Costa Rica, comienza el partido desde el banco de suplentes.

Duckens Nazon es la gran ausencia en el once inicial de Haití para enfrentar a Escocia por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El delantero, máximo goleador histórico de su selección, aparece entre los suplentes, algo que sorprende por el peso que tiene dentro del equipo.

Se trata de una decisión técnica por parte del entrenador Sébastien Migné. Haití salió de entrada con Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor como principales referencias ofensivas, dejando a Nazon como una carta fuerte para el segundo tiempo.

Tweet placeholder

El máximo goleador de Haití se queda en el banco

La elección puede sorprender porque Nazon no es un jugador más dentro del plantel. Tiene 32 años, juega en Esteghlal de Irán y llegó al Mundial como el máximo goleador histórico de Haití, con 44 tantos en 76 partidos internacionales. Además, fue uno de los nombres más importantes de la campaña clasificatoria que devolvió a Les Grenadiers a una Copa del Mundo después de 52 años.

Duckens Nazon es el principal emblema de la selección haitiana (Getty Images).

Migné, sin embargo, apostó por otro tipo de ataque para el inicio ante los británicos. Pierrot aporta potencia física y juego directo, mientras que Isidor ofrece movilidad y velocidad para atacar espacios. Nazon quedó como una alternativa de jerarquía para modificar el partido si Haití necesita más presencia en el área.

Publicidad

Publicidad

El hat-trick a Costa Rica que lo puso en el centro de la escena

En septiembre de 2025, Haití visitó a Costa Rica por las Eliminatorias y perdía 2-0, pero el nacido en Châtenay-Malabry, Francia, cambió por completo la historia del partido. Marcó tres goles en el segundo tiempo, a los 55, 58 y 86 minutos, y sostuvo un empate 3-3 que terminó siendo clave en el camino mundialista.

Publicidad

Nazon terminó las Eliminatorias de Concacaf con seis goles, la cifra más alta de cualquier jugador en el camino hacia el Mundial 2026. Fue decisivo para que Haití pudiera competir de igual a igual en una zona complicada y terminar por encima de rivales como Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

Publicidad

En síntesis

Duckens Nazon no es titular ante Escocia y comienza el partido en el banco de suplentes.

No hay lesión ni sanción informada: se trata de una decisión técnica de Sébastien Migné.

El delantero es el goleador histórico de Haití y fue clave en las Eliminatorias con un hat-trick ante Costa Rica.