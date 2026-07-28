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Olimpia sufre baja de última hora para enfrentar al Mixco en la Copa Centroamericana

El Olimpia no podrá contar con una de sus figuras para el juego ante Mixco en la Copa Centroamericana 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Eduardo Espinel no cuenta con su fútbol para esta noche.
© OlimpiaEduardo Espinel no cuenta con su fútbol para esta noche.

Olimpia enfrenta esta noche a las 8:00 P.M. al Deportivo Mixco de Guatemala por la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026.

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El León llega como favorito al encuentro, ya que es uno de los rivales a vencer en el torneo. A esto se le suma que viene de ganar la Supercopa de Honduras tras vencer 1-0 a Motagua.

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Para este compromiso, el entrenador Eduardo Espinel esperaba contar con una de sus principales figuras, Jorge Álvarez, quien venía arrastrando problemas de lesión. Sin embargo, no podrá ser así.

El periodista Álvaro de la Rocha confirmó que el número 23 del conjunto albo será baja para el choque contra los guatemaltecos.

Jorge Daniel Álvarez será baja esta noche para Club Olimpia Deportivo. El volante sigue lesionado y no fue convocado para el debut copero ante Mixco de Guatemala”, informó el periodista.

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Ante esta ausencia, su puesto tendrá que ser tomado por Edwin Rodríguez u otra variante que pueda aportar al fútbol del Viejo León, que busca su primer triunfo en esta edición del certamen internacional.

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En resumen

  • Jorge Álvarez quedó fuera de la convocatoria de Olimpia para el partido de esta noche contra Mixco por lesión.
  • El León llega como favorito tras coronarse campeón de la Supercopa de Honduras frente a Motagua.
  • El técnico Eduardo Espinel deberá sustituir al volante con Edwin Rodríguez u otra alternativa en el mediocampo.
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