Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Quién es Wilson Isidor, el goleador nacido en Francia que eligió Haití antes del Mundial 2026

Wilson Isidor aparece como una de las grandes apuestas ofensivas de Haití para el Mundial 2026. Nacido en Francia, el delantero eligió representar a Les Grenadiers y llega clave para la selección que vuelve a la Copa del Mundo después de 52 años.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Haití deposita sus esperanzas en Isidor.
© Getty.Haití deposita sus esperanzas en Isidor.

Wilson Isidor llega al Mundial 2026 como una de las grandes cartas ofensivas de Haití. Nacido en Rennes, Francia, formado en el fútbol europeo y con presente en el Sunderland, el delantero de 25 años se sumó al proyecto haitiano justo antes de la Copa del Mundo y respondió rápido: goles, movilidad y una adaptación inmediata a una selección que vuelve al torneo después de 52 años.

Su historia encaja perfecto con el perfil de este Haití mundialista. Es parte de una generación construida desde la diáspora, con futbolistas nacidos o formados lejos del país, pero unidos por raíces familiares y por una camiseta que carga con un peso emocional enorme.

Cuál es el ranking FIFA de Haití y cómo se clasificó al Mundial 2026

ver también

Cuál es el ranking FIFA de Haití y cómo se clasificó al Mundial 2026

El delantero que Haití encontró justo antes del Mundial

Isidor aparece en el momento exacto para Haití. La selección caribeña regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974 y necesita nombres capaces de competir en serio, no solo de acompañar una historia emotiva.

Wilson Isidor nació en Francia, pero eligió representar a Haití (Getty Images).

Wilson Isidor nació en Francia, pero eligió representar a Haití (Getty Images).

En ese contexto, el delantero del Sunderland se convirtió en una incorporación clave. Llegó con ritmo de competencia en Inglaterra, con goles recientes y con un perfil que puede darle a Haití algo muy necesario: profundidad, potencia y amenaza real en los últimos metros. Para una selección que comparte grupo con Escocia, Brasil y Marruecos, ese tipo de atacante puede ser decisivo.

Nacido en Francia, elegido por Haití

Wilson Isidor nació en Rennes y pasó por el sistema formativo francés. Incluso tuvo recorrido en selecciones juveniles de Francia, desde la Sub-17 hasta la Sub-20, antes de decidir representar a Haití a nivel mayor.

Publicidad
Isidor viene de marcar 6 anotacions en Premier League con el Sunderland (Getty Images).

Isidor viene de marcar 6 anotacions en Premier League con el Sunderland (Getty Images).

Esa elección lo conecta con una de las grandes historias de este Mundial: el peso de la diáspora haitiana. Muchos futbolistas del plantel nacieron en Europa o Norteamérica, pero encontraron en la selección un punto de pertenencia.

Publicidad

Su temporada en Sunderland lo puso en el radar

El presente de Isidor en clubes explica buena parte de la expectativa. En la temporada 2025/26 de la Premier League, el atacante marcó 6 goles en 32 partidos con el Sunderland, con 11 titularidades y más de mil minutos disputados.

Sus números muestran a un delantero que no siempre fue titular, pero que sí tuvo impacto. Remató con frecuencia, generó peligro y dejó la sensación de ser un atacante capaz de lastimar cuando encuentra espacios.

Publicidad

Antes de esa campaña en la Premier, ya había dejado señales fuertes en el fútbol inglés. En la Championship 2024/25, fue importante para Sunderland con goles y actuaciones que terminaron elevando su perfil antes del salto a la máxima categoría.

Publicidad

El gol que aceleró la ilusión haitiana

Isidor marcó su primer gol internacional en marzo, durante un amistoso ante Islandia, apenas en sus primeros pasos con la selección. Después volvió a aparecer en la preparación mundialista. Ante Perú, abrió el marcador al minuto 16 tras una recuperación alta y una asistencia de Louicius Deedson.

Publicidad

Haití terminó perdiendo 2-1, pero la jugada dejó una señal que ilusiona: el equipo puede encontrar en Isidor un delantero capaz de castigar errores y atacar espacios con velocidad.

Qué tipo de delantero es Wilson Isidor

Isidor es un atacante de movilidad, potencia y ruptura. Puede jugar como referencia central, pero no es un nueve estático. Su mejor versión aparece cuando tiene metros para atacar, cuando puede caer a los costados o cuando recibe al espacio.

Publicidad
Quién es Sébastien Migné, el DT que llevó a Haití al Mundial sin poder visitar el país

ver también

Quién es Sébastien Migné, el DT que llevó a Haití al Mundial sin poder visitar el país

Esa característica encaja con el plan de Haití. El equipo de Sébastien Migné suele apoyarse en orden, intensidad y transiciones rápidas. En ese contexto, Isidor puede funcionar como una salida directa para convertir recuperaciones en ataques peligrosos.

En síntesis

  • Wilson Isidor nació en Rennes, Francia, pero decidió representar a Haití a nivel mayor.
  • El delantero llega al Mundial 2026 con presente en Sunderland y viene de marcar 6 goles en la Premier League 2025/26.
  • Su movilidad, potencia y capacidad para atacar espacios lo convierten en una de las cartas ofensivas más interesantes de Haití.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Cuántos jugadores nacidos en el extranjero tiene Haití en el Mundial
Mundial 2026

Cuántos jugadores nacidos en el extranjero tiene Haití en el Mundial

¿Por qué el goleador de Haití que le hizo un hat-trick a Costa Rica no juega vs. Escocia?
Mundial 2026

¿Por qué el goleador de Haití que le hizo un hat-trick a Costa Rica no juega vs. Escocia?

¿Quién es el árbitro de Haití vs. Escocia en el Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Quién es el árbitro de Haití vs. Escocia en el Mundial 2026?

El curioso motivo por el que FIFA obligó a Haití a cambiar su uniforme para jugar el Mundial 2026
Mundial 2026

El curioso motivo por el que FIFA obligó a Haití a cambiar su uniforme para jugar el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo