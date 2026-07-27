Se viene un duelo inédito en la Copa Centroamericana de la Concacaf: Olimpia vs. Mixco. Entérese cuándo juegan, horario, TV y streaming para ver el partido.

Olimpia y Deportivo Mixco se enfrentan este martes en Tegucigalpa por la primera jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. El equipo hondureño buscará comenzar con una victoria en casa ante un rival guatemalteco que disputará por primera vez el torneo regional.

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El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”. Los Albos llegan fortalecido después de conquistar la Supercopa de Honduras, mientras que los Chicharroneros intentarán recuperarse de su derrota en el inicio del Torneo Apertura guatemalteco.

¿Cuándo juega Olimpia vs. Mixco por la Copa Centroamericana 2026?

El partido entre Olimpia y Mixco se jugará este martes 28 de julio, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

8:00 p.m. – Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice.

– Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice. 9:00 p.m. – Panamá.

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Mixco?

El debut de ambos equipos en la Centroamérica podrá verse mediante el servicio de streaming Disney+ y la señales de ESPN.

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La página oficial de la competencia también incluye la aplicación de Concacaf y su canal de YouTube entre las alternativas para seguir el encuentro. La disponibilidad de estas plataformas puede variar según el país y las restricciones territoriales.

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¿Cómo llega Olimpia al partido?

Olimpia afrontará el debut después de conquistar la Supercopa de Honduras. El equipo dirigido por Eduardo Espinel derrotó 1-0 a Motagua el jueves pasado, con un gol del uruguayo Carlos Emmanuel Cuello, y sumó un nuevo título antes de comenzar su participación internacional.

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El León disputará la Copa Centroamericana por cuarta temporada consecutiva. Acumula un balance histórico de nueve victorias, cinco empates y dos derrotas, y en 2025 alcanzó las semifinales, su mejor actuación en el torneo hasta el momento.

¿Cómo llega Deportivo Mixco?

Mixco tendrá un estreno histórico, ya que será su primera participación en la Copa Centroamericana. Los Chicharroneros consiguieron el boleto gracias a su rendimiento acumulado durante la temporada 2025-26 del fútbol de Guatemala.

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El conjunto guatemalteco llegará a la capital hondureña luego de caer 2-0 ante Municipal en la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Ahora tendrá una prueba todavía más exigente frente a uno de los equipos con mayor experiencia internacional de la región.

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¿En qué grupo están Olimpia y Mixco?

Olimpia y Mixco integran el Grupo C, junto con otros tres equipos:

Deportivo Saprissa , de Costa Rica.

, de Costa Rica. Alianza FC , de Panamá.

, de Panamá. UMECIT FC, de Panamá.

Cada club disputará cuatro partidos durante la primera fase y los dos primeros de la zona avanzarán a los cuartos de final. Para Olimpia, comenzar con una victoria como local será clave antes de sus siguientes compromisos; Mixco, en tanto, intentará sumar en la visita más exigente de su calendario.