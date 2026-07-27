“Difunden odio y rumores falsos”: Gianni Infantino denuncia la campaña que intentó sabotear el Mundial 2026

El presidente de la FIFA publicó una extensa carta abierta tras el Mundial 2026 y cargó contra periodistas, medios y críticos.

Gianni Infantino volvió a aparecer después del Mundial 2026 con un mensaje cargado de reproches. El presidente de la FIFA apuntó contra quienes se dedicaron a cuestionar sistemáticamente el espectáculo celebrado en Norteamérica, al cual no dudó en calificar como “el más extraordinario” organizado por la entidad.

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Desde las primeras líneas, el dirigente suizo dejó claro quiénes eran los destinatarios de su carta: “A todos los que se perdieron nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, las decepciones y la alegría, les pido disculpas porque los partidos ya terminaron. Lamento que, cegados por el odio y las críticas, se lo hayan perdido todo”.

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La carta abierta de Gianni Infantino

Infantino se dirigió a periodistas, comunicadores y usuarios anónimos de las redes sociales con el mismo tono áspero. “A aquellos que, detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que mientras ustedes están sentados atrás, nosotros en la FIFA estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes se esconden, nosotros recorremos las calles de Canadá, México y Estados Unidos. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, disparó.

Para respaldar su afirmación, destacó que 7 millones de personas de más de 200 países asistieron a los partidos en las 16 ciudades anfitrionas. “Cero incidentes, cero hostilidad, cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y compañerismo. Todos estuvieron a salvo, seguros y felices”, escribió antes de agradecer a los gobiernos, las fuerzas policiales, el personal de la FIFA y los voluntarios.

La FIFA publicó una carta abierta de su presidente (Fifa.com).

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“Mientras ustedes propagaban el odio, nosotros trabajábamos incansablemente para unir a dos países en guerra. Irán entró a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. El equipo iraní recibió visas para entrar porque el fútbol se trata de paz. El fútbol se trata de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación”, remarcó el máximo mandatario del fútbol internacional.

Irán no pudo competir en igualdad de condiciones en Norteamérica, pero Infantino prefirió pasarlo por alto (Getty Images).

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Infantino respondió además a la catarata de polémicas arbitrales que se desató a lo largo del certamne. “Las decisiones arbitrales ‘discutibles’ o las sanciones disciplinarias ‘extrañas’, como las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, son habituales y ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican”, aseguró.

Infantino no perdonó a los detractores del Mundial 2026 (Getty Images).

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Cerca del cierre de su descargo, pidió una reflexión a quienes dedicaron “su tiempo y energía” a atacar a la FIFA: “Que encuentren la paz; en la FIFA la hemos encontrado y la hacemos realidad al ofrecer la Copa Mundial de la FIFA más extraordinaria. Que el fútbol se eleve por encima de todo odio”.

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Finalmente, Gianni Infantino aseguró sentirse “increíblemente orgulloso” de haber contribuido al torneo y se despidió con una breve frase: “Mucho amor para todos”.