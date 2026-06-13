Cuántos jugadores nacidos en el extranjero tiene Haití en el Mundial 2026

Haití regresa a una Copa del Mundo después de 52 años con una nómina integrada por varios jugadores que no nacieron en el país caribeño.

Haití vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años y lo hace con una selección profundamente marcada por la diáspora. La lista de Les Grenadiers para el Mundial 2026 refleja una historia común en el fútbol actual: futbolistas nacidos y formados fuera del país, pero unidos por raíces familiares, identidad y sentido de pertenencia.

El dato es fuerte: 16 de los 26 convocados de la selección caribeña nacieron fuera del territorio haitiano. La mayoría de ellos nació en Francia, aunque también hay casos de jugadores nacidos en Canadá, Estados Unidos, Suiza y Guadalupe.

¿Cuántos jugadores de Haití nacieron fuera del país?

Haití tiene 16 jugadores nacidos en el extranjero en su plantel para la cita máxima, lo que equivale a más de la mitad de la convocatoria del entrenador francés Sébastien Migné. Una cifra que explica el peso de la diáspora en el regreso del equipo a la máxima cita.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Haití y cómo se clasificó al Mundial 2026

El caso más claro es Francia. Varios de los nombres más importantes del plantel nacieron allí, crecieron en academias francesas y luego eligieron representar a Haití. Entre ellos aparecen Jean-Ricner Bellegarde, Wilson Isidor, Duckens Nazon, Jean-Kévin Duverne, Ruben Providence, Yassin Fortuné y Lenny Joseph.

También hay futbolistas nacidos en Norteamérica, como Josué Duverger en Canadá y Derrick Etienne Jr. y Markhus Lacroix en Estados Unidos.

El listado de jugadores de Haití nacidos en el extranjero

Estos son los 16 jugadores de Haití nacidos fuera del país y sus lugares de nacimiento:

Johny Placide — Francia Alexandre Pierre — Francia Josué Duverger — Canadá Keeto Thermoncy — Suiza Martin Expérience — Francia Markhus “Duke” Lacroix — Estados Unidos Jean-Kévin Duverne — Francia Jean-Ricner Bellegarde — Francia Dominique Simon — Francia Derrick Etienne Jr. — Estados Unidos Duckens Nazon — Francia Ruben Providence — Francia Lenny Joseph — Francia Wilson Isidor — Francia Yassin Fortuné — Francia Josué Casimir — Guadalupe

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Los nombres más fuertes de la diáspora haitiana

Entre los jugadores nacidos fuera de Haití, Jean-Ricner Bellegarde aparece como uno de los nombres más importantes. Nacido en Francia y formado en el fútbol europeo, el mediocampista de Wolverhampton de la Premier League es una de las cartas de mayor jerarquía del equipo.

También sobresale Wilson Isidor, nacido en Rennes y figura ofensiva de Sunderland. Su incorporación le da a Haití una referencia de ataque con potencia, movilidad y experiencia competitiva en Europa.

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Otro caso fuerte es Duckens Nazon, nacido en suelo galo y convertido desde hace años en uno de los grandes referentes de Les Grenadiers. Su historia con la selección lo transformó en una pieza emocional y futbolística clave para el regreso mundialista.

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A ellos se suman nombres como Derrick Etienne Jr., nacido en Estados Unidos; Ruben Providence, formado en el fútbol francés; y Jean-Kévin Duverne, con largo recorrido en clubes europeos.

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Los 10 jugadores nacidos en Haití dentro de la lista