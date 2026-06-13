Cuál es el ranking FIFA de Haití y cómo se clasificó al Mundial 2026

Haití llega como uno de los equipos más bajos del Mundial 2026 en el ranking FIFA, pero también como uno de los relatos más potentes del torneo: clasificó directamente desde Concacaf y disputará su primer Mundial desde 1974.

Haití vuelve a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas y lo hace con una historia de enorme carga simbólica. El seleccionado caribeño debutará ante Escocia en el Mundial 2026, en un partido clave para empezar a medir sus posibilidades dentro del Grupo C, donde también aparecen Brasil y Marruecos.

La selección dirigida por Sébastien Migné llega como uno de los equipos más bajos del grupo en el ranking FIFA, pero también como uno de los relatos más potentes del torneo: clasificó directamente desde Concacaf y disputará su primer Mundial desde 1974.

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¿Cuál es el ranking FIFA de Haití?

Haití ocupa actualmente el puesto 83° del ranking FIFA, según la actualización publicada el 11 de junio de 2026, justo antes del inicio de la Copa del Mundo.

Haití es uno de los equipos peor rankeados del Mundial.

Ese lugar marca el rol de Haití en el Grupo C: llega como candidato a dar la sorpresa, no como favorito. Sin embargo, el ranking no cuenta toda la historia. El equipo caribeño consiguió una clasificación histórica, llega con una base competitiva y cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Jean-Ricner Bellegarde y Johny Placide.

Comparación del ranking FIFA de Haití con Escocia y el resto del Grupo C

En el Grupo C, Haití es el equipo peor ubicado en el ranking FIFA. La diferencia más importante está en relación con Brasil y Marruecos, dos selecciones instaladas dentro del Top 10 mundial antes del torneo.

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Así está el ranking FIFA de los cuatro equipos del grupo:

Brasil: 6°

Marruecos: 7°

Escocia: 42°

Haití: 83°

Cómo se clasificó Haití al Mundial 2026

Haití se clasificó al Mundial 2026 al terminar primero en el Grupo C de la tercera ronda de las Eliminatorias de Concacaf. Esa posición le dio el boleto directo a la Copa del Mundo y completó un regreso histórico al torneo después de 52 años de ausencia.

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El camino no fue sencillo. En la fase decisiva, Haití compartió grupo con rivales fuertes de la región como Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Aun así, logró quedarse con el primer lugar y asegurar su segunda participación mundialista, tras su debut en Alemania 1974.

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Haití se clasificó a la cita máxima derrotando a Nicaragua en Curazao (X).

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La clasificación se confirmó con una victoria 2-0 ante Nicaragua, resultado que terminó de sellar el boleto y desató una celebración especial para el fútbol haitiano.

El calendario de Haití en el Grupo C

Haití debutará ante Escocia y luego completará su participación en la fase de grupos contra dos rivales de enorme exigencia:

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