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Spartak de Moscú busca un 9 y Manfred Ugalde mira la salida: las opciones que tiene en Europa

El club ruso pretende sumar otro centrodelantero y está dispuesto a escuchar propuestas por Manfred Ugalde.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Los moscovitas salen al mercado de fichajes.
© Spartak Moscú.Los moscovitas salen al mercado de fichajes.

Spartak de Moscú acelera en el mercado de fichajes con el objetivo de contratar a un nuevo centrodelantero. En las últimas horas, el equipo ruso recibió una respuesta negativa de Palmeiras por una oferta cercana a los 20 millones de euros por el argentino José “Flaco” López.

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El conjunto brasileño considera intransferible al subcampeón del Mundial 2026, pero en Moscú todavía no dan la operación por terminada y analizan presentar una nueva propuesta, mientras también estudian otras alternativas para reforzar su ofensiva.

Palmeiras rechazó una oferta multimillonaria por el “Flaco” López (Getty Images).

Palmeiras rechazó una oferta multimillonaria por el “Flaco” López (Getty Images).

La llegada de otro delantero podría reducir el protagonismo de Manfred Ugalde en un plantel que ya cuenta con varias opciones de ataque. Por eso, desde Rusia señalan que la directiva estaría dispuesta a escuchar ofertas por el costarricense de 24 años, cuyo representante, Kurt Morsink, comenzó a moverlo en distintos mercados europeos.

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Turquía y Portugal en el horizonte de Manfred Ugalde

La opción más reciente conduce a Turquía. Morsink habría ofrecido al delantero a Galatasaray, Fenerbahçe y otros equipos de la Süper Lig, aunque por el momento no trascendieron propuestas formales.

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Manfred Ugalde analiza sus opciones fuera de Rusia (Getty Images).

Manfred Ugalde analiza sus opciones fuera de Rusia (Getty Images).

También existen consultas y ofrecimientos en Portugal. El propio representante confirmó que hubo contactos con clubes de ese país, sin revelar sus nombres, y mencionó interés procedente de los Países Bajos. De nuevo, ninguna de esas posibilidades avanzó todavía hasta una negociación definitiva.

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Sevilla y Betis, dos caminos con obstáculos

En España, Sevilla preguntó inicialmente por la posibilidad de incorporar a Ugalde mediante una cesión. Esa fórmula no satisface al Spartak, que prioriza una venta, y reportes posteriores indicaron que el legionario tampoco figura entre las principales prioridades deportivas del club andaluz. Además, su compleja situación económica agrega otra dificultad.

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Real Betis también recibió el ofrecimiento del ex Saprissa mientras busca reforzar su ataque. Las conversaciones no pasaron de una etapa preliminar y su condición de extracomunitario puede jugar en contra, al igual que la presencia de delanteros con características similares dentro del plantel.

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El principal freno para cualquier negociación está en la cifra que pretende Spartak. El club pagó alrededor de 13 millones de euros por Ugalde y busca recuperar buena parte de esa inversión, por lo que no contempla facilitar su salida mediante un préstamo.

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