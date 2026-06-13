¿Cómo le fue a Haití en el único mundial que ha jugado en su historia?

Haití volverá a una Copa del Mundo luego de varios años y en FCA recordamos su única participación.

La Selección de Haití está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia cuando haga su debut en el Mundial 2026, marcando su regreso a la máxima cita del fútbol luego de más de cinco décadas de ausencia. Los caribeños buscarán competir en un grupo sumamente exigente, pero con la ilusión de dejar una mejor imagen que la mostrada en su única participación mundialista.

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La última vez que Haití estuvo en una Copa del Mundo fue en Alemania 1974, torneo al que llegó tras conquistar el Campeonato de Concacaf de 1973. Aquella generación logró una clasificación histórica para el país, aunque los resultados no acompañaron en la fase de grupos frente a algunas de las selecciones más poderosas del planeta.

Haití vuelve al Mundial después de 52 años

El recuerdo más destacado de aquella participación ocurrió en su estreno ante Italia, cuando Haití sorprendió al mundo al adelantarse en el marcador y romper la histórica racha de 1,142 minutos sin recibir gol del legendario guardameta Dino Zoff. Sin embargo, los europeos reaccionaron y terminaron imponiéndose por 3-1.

Posteriormente, la aventura mundialista se volvió cuesta arriba para los haitianos. En su segundo compromiso sufrieron una dura derrota de 7-0 ante Polonia, mientras que cerraron su participación cayendo 4-1 frente a Argentina, despidiéndose del torneo sin sumar unidades.

Ahora, más de medio siglo después, Haití regresa a una Copa del Mundo con el objetivo de competir de mejor manera y demostrar el crecimiento que ha tenido el fútbol del país. La selección quedó ubicada en el Grupo C, considerado uno de los sectores más complicados del campeonato.

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El debut de los caribeños será este 13 de junio a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) frente a Escocia, en un encuentro que puede marcar el rumbo de sus aspiraciones. Además, deberán enfrentarse a las poderosas selecciones de Brasil y Marruecos, rivales que exigirán al máximo a un equipo haitiano que sueña con hacer historia en el Mundial 2026.

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