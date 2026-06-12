Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia por el Grupo C del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Haití debuta en la Copa del Mundo representando a Concacaf contra Escocia. Aquí puedes repasar la hora, que canales transmiten el juego.

La emoción de la Copa del Mundo continúa sin detenerse. Este sábado 13 de junio, el imponente Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, abrirá sus puertas para el vibrante partido entre Haití y Escocia, en lo que será el cierre de la primera jornada del Grupo C. Ambos equipos buscarán con urgencia sus primeros tres puntos para acomodarse en una zona que promete ser muy complicada.

¿A qué hora empieza el partido?

El árbitro dará la orden de inicio en los siguientes horarios para el público de nuestra región.

7:00 p.m. (19:00 horas): Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 6:00 p.m. (18:00 horas): Panamá.

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Así llegan los equipos al debut

Haití: El equipo dirigido por el técnico francés Sébastien Migné llega con la tarea de mejorar sus resultados más recientes, ya que no la ha pasado bien en sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, la zona de ataque haitianana es de mucho cuidado: mantienen un buen promedio de 1.8 goles por partido. Su gran reto será defender mejor para aguantar la fuerza física de los europeos.

El equipo dirigido por el técnico francés Sébastien Migné llega con la tarea de mejorar sus resultados más recientes, ya que no la ha pasado bien en sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, la zona de ataque haitianana es de mucho cuidado: mantienen un buen promedio de 1.8 goles por partido. Su gran reto será defender mejor para aguantar la fuerza física de los europeos. Escocia: Los dirigidos por Steve Clarke pasan por un gran momento y son los grandes favoritos, pues han ganado el 80% de sus últimos juegos y anotan un promedio de 2.6 goles por encuentro. El único problema que han mostrado es que se desconcentran al inicio; de hecho, les metieron el primer gol en tres de sus últimos cuatro partidos. Aun así, el 74% de la gente cree que los escoceses se llevarán la victoria.

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¿Dónde ver EN VIVO Haití vs. Escocia en Centroamérica?

Para seguir cada jugada de este encuentro, estas son las cadenas de televisión y plataformas de internet que tienen los derechos oficiales en la región.