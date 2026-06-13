El curioso motivo por el que FIFA obligó a Haití a cambiar su uniforme para jugar el Mundial 2026

La Selección de Haití se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su historia reciente con su participación en el Mundial 2026, aunque en las últimas horas la atención también se ha centrado en un tema extradeportivo. La camiseta que utilizará el combinado caribeño sufrió modificaciones de última hora luego de una observación realizada por la FIFA, que obligó a cambiar parte del diseño original elaborado por la empresa colombiana Saeta.

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La noticia fue confirmada por la propia marca deportiva mediante un comunicado oficial, en el que explicó que el organismo rector del fútbol mundial consideró que algunos elementos visuales de la indumentaria podían generar interpretaciones distintas a las permitidas dentro de su reglamento de equipamiento. Ante esta situación, la compañía decidió cumplir con los requisitos exigidos para que la camiseta pudiera ser aprobada de cara a la Copa del Mundo.

FIFA obligó a modificar la camiseta de Haití para el Mundial 2026

El diseño original tenía un fuerte componente histórico y cultural. La propuesta rendía homenaje a la Batalla de Vertières, acontecimiento clave para la independencia haitiana en 1803, así como a la primera participación mundialista de la selección en Alemania 1974. Según explicó Saeta, la intención nunca fue transmitir un mensaje político, sino reconocer la identidad y la resiliencia del pueblo haitiano.

“El diseño final presentado por Saeta tenía la intención de ser un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no tenía la intención de ser una declaración política”, señaló la empresa en su pronunciamiento. Además, destacó que el proyecto fue desarrollado en conjunto con la Federación Haitiana de Fútbol para celebrar el orgullo nacional en una cita histórica.

A pesar de la polémica, la ilusión no disminuye entre los aficionados haitianos. El equipo volverá a disputar una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, un acontecimiento que ha despertado una enorme expectativa tanto dentro como fuera del país. La selección debutará este 13 de junio frente a Escocia en la ciudad de Boston, iniciando así una nueva página en su historia futbolística.

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El impacto de la nueva indumentaria también ha sido evidente en el mercado. La propia Saeta informó que gran parte de las versiones oficiales de la camiseta se encuentran agotadas, reflejando el entusiasmo que existe alrededor del regreso mundialista de Haití. Mientras tanto, el equipo concentra todos sus esfuerzos en la competencia, decidido a representar con orgullo a una nación que encuentra en el fútbol una fuente de esperanza y unidad.